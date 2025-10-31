Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Arabesk müziğin tanınan ismi Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili soruşturmada kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Sanatçının sahneye çıktığı mekânın sahibi Ferdi Aydın’ın kızını suçlaması üzerine hareketlenen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yakın arkadaşı Bircan Dülger tanık olarak ifade verdi. Dülger’in savcılığa sunduğu anlatımlar, olayın bir kaza değil, cinayet olabileceği iddiasını güçlendirdi.

26 Eylül’de 6. kattaki dairesinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümü, ailenin içindeki gerilimi gözler önüne serdi. Ferdi Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını kanıt göstererek, Güllü'nün kızının kendisini öldürdüğünü ileri sürdü. Bu şok iddiaların ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğyan Ülkem Gülter’in ve tanıkların ifadesini yeniden aldı.





Tuğyan'ın Arkadaşından Çarpıcı İddia: "Ben Yaptım, Ama Çok Pişmanım"

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yakın arkadaşı olan Bircan Dülger, savcılığa verdiği ifadede son derece çarpıcı anlatımlarda bulundu. Dülger, Tuğyan’ın kendisine olaydan sonra itirafta bulunduğunu iddia etti. Nitekim Dülger, Güllü’nün cenazesinden sonraki konuşmalarında Tuğyan'a eski tehdit mesajlarını hatırlattığını belirtti.

Tuğyan’ın cevabı ise olayın seyrini değiştirecek cinstendi: "Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dedi. Bu sözler üzerine Dülger’in hiçbir şey söyleyemediğini ve korktuğunu ifade etti. Dülger, bu olayın kaza olmadığını düşündüğünü ve Güllü’yü Tuğyan’ın ittiğini öne sürdü. Ayrıca, olayın tek görgü tanığı olduğu düşünülen Tuğyan’ın arkadaşı Sultan’ın ise korktuğu için sustuğunu iddia etti.





Annesini Bağlama ve Şiddet Olayları

Tanık Bircan Dülger, ifadesinde Tuğyan’ın annesiyle olan sorunlu ilişkisinin yıllardır sürdüğünü anlattı. Dülger, Tuğyan’ı yaklaşık on beş yaşından beri tanıdığını belirtti. Buna ek olarak; seneler önce Tuğyan’ın annesini mutfak önlüğüyle bağladığını ve kendisini arayarak "Bu kadını öldüreceğim" dediğini iddia etti.

Ayrıca, Tuğyan’ın yaklaşık on beş yıl önce erkek arkadaşı yüzünden annesi Güllü’yü dövmüşlüğü olduğunu söyledi. Dülger, Tuğyan’ın evli ve çocuklu sevgilisi yüzünden de annesiyle sürekli kavga ettiğini aktardı.





Eski Tehditler ve Maddi Sorunlar

Dülger, Tuğyan’ın annesini öldürme isteğini daha önce de dile getirdiğini söyledi. Özellikle sevgilisi yüzünden tartıştıkları dönemde, Tuğyan’ın kendisine "Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam" gibi tehditler savurduğunu anlattı. Dülger’in Tuğyan’ı sakinleştirmek için olumlu cevaplar verdiğini, ancak vicdan azabıyla Ferdi Aydın’a ulaştığını ifade etti.

Ferdi Aydın’ın da savcılığa verdiği ifadede, Güllü’nün kızından korktuğunu ve "Ben ölürsem kızım yapmıştır" dediğini belirttiği kaydedildi. Ayrıca, Aydın hem Tuğyan’ın yasaklı madde sattığını hem de kullandığını iddia etti.





Kanıtları Sildirme ve Evdeki Şişe Düzeni

Bircan Dülger, Tuğyan'ın olaydan kısa süre sonra kendisinden annesiyle ilgili mesajları sildirdiğini öne sürdü. Tuğyan’ın "Ölsün, Gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor" gibi içerikler bulunan mesajları, Dülger’in telefonundan sildiği iddia edildi.

Dülger’in bir diğer çarpıcı iddiası ise, keşif heyeti eve gelmeden önce Tuğyan’ın avukatının direktifleriyle evdeki içki şişelerinin bilerek salondaki konsol üzerine dizildiğini belirtmesi oldu. Dülger, bunun Güllü’yü alkolik olarak göstermek amacıyla yapıldığını düşündüğünü ifade etti. Öte yandan Ferdi Aydın, Güllü’nün oğlu Emre’nin de olaydan kısa süre sonra kasadaki 2 milyon TL değerindeki altınları alarak evi topladığını iddia etti.







