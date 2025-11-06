Güllü'nün Oğlundan Annesinin Mezarı Başında Dikkat Çeken Paylaşım

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Arabesk ve fantezi müziğin sevilen isminin oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin mezarını ziyaret etti. Gülter, mezar başından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Soruşturma Devam Ediyor

Şarkıcı Güllü (Gül Tut), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşmüştü. 52 yaşındaki sanatçı, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine başvurmuştu. Soruşturma hala devam ediyor.

Tuğberk Yağız Gülter'den Özel Not

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin mezarını ziyaret etti. Gülter, üzerinde renkli çiçekler bulunan mezarın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oğul Gülter, fotoğrafın altına bir not ekledi. Tuğberk Yağız Gülter, mezar taşının korunmasıyla ilgili bir ricada bulundu. Gülter, "Lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın" sözlerini kullandı. Gülter, bu eklemelerin sert rüzgarlarda mezar taşını kırma ihtimali taşıdığını belirtti.