Güllü Dosyasında Şok Gelişme: Kızı Tuğyan’ın Ses Kayıtları Kan Dondurdu!

Arabesk dünyasının sevilen ismi Güllü’nün Yalova’da pencereden düşerek şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma dosyasına giren yeni deliller, anne ile kızı arasındaki tüyler ürperten gerilimi ve kayıp ziynet eşyalarıyla ilgili soru işaretlerini gün yüzüne çıkardı.

"Ben Seni Hazmedemiyorum Anne"

Dosyaya giren ses kayıtları, Tuğyan’ın annesiyle olan tartışmalarını gizlice kaydedip sevgilisi Kervan’a gönderdiğini ortaya koydu. Kayıtlarda Tuğyan’ın annesine yönelik itirafları kan dondurdu:

Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum. Ben senin gücünü hazmedemiyorum anne." Güllü: "Sen benim gözümün nurusun... Ne güzel söyledin."

Kayıp Bilezikler Bilmecesi

Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir diğer delil ise 4 Nisan 2025 tarihinde çekilen bir fotoğraf oldu. Tuğyan’ın, annesi mutfakta yemek yaparken kolundaki çok sayıda bilezikle fotoğrafını çekip sevgilisine gönderdiği tespit edildi.

Olay Mesaj: Tuğyan’ın fotoğrafı "Kocana selam söyle diyor" notuyla paylaştığı belirlendi.

Hırsızlık Şüphesi: Güllü’nün ölümünün ardından kolundaki bu değerli bileziklerin ortadan kaybolduğu öğrenildi. Bu durum, olayın sadece bir tartışma değil, maddi bir çıkar amacı da taşıyabileceği şüphesini güçlendirdi.

Soruşturmada Son Durum

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutukluluk hali devam ederken, jandarma ve savcılık ekipleri kayıp bileziklerin izini sürüyor. Güllü’nün intihar mı ettiği yoksa kızı tarafından bir itişme sonucu mu düştüğü sorusu, adli tıp raporu ve yeni tanık ifadeleriyle aydınlatılmaya çalışılıyor.