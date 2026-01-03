Güllü Dosyasında Şok Gelişme: Kızı Tuğyan’ın Ses Kayıtları Kan Dondurdu!

Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den şok ses kayıtları! "Seni hazmedemiyorum" diyen Tuğyan tutuklandı. Güllü'nün kayıp bilezikleri nerede? İşte soruşturmanın kan donduran detayları...

Güllü Dosyasında Şok Gelişme: Kızı Tuğyan’ın Ses Kayıtları Kan Dondurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-01-2026 10:15

Arabesk dünyasının sevilen ismi Güllü’nün Yalova’da pencereden düşerek şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma dosyasına giren yeni deliller, anne ile kızı arasındaki tüyler ürperten gerilimi ve kayıp ziynet eşyalarıyla ilgili soru işaretlerini gün yüzüne çıkardı.

"Ben Seni Hazmedemiyorum Anne"

Dosyaya giren ses kayıtları, Tuğyan’ın annesiyle olan tartışmalarını gizlice kaydedip sevgilisi Kervan’a gönderdiğini ortaya koydu. Kayıtlarda Tuğyan’ın annesine yönelik itirafları kan dondurdu:

Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum. Ben senin gücünü hazmedemiyorum anne." Güllü: "Sen benim gözümün nurusun... Ne güzel söyledin."

Kayıp Bilezikler Bilmecesi

Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir diğer delil ise 4 Nisan 2025 tarihinde çekilen bir fotoğraf oldu. Tuğyan’ın, annesi mutfakta yemek yaparken kolundaki çok sayıda bilezikle fotoğrafını çekip sevgilisine gönderdiği tespit edildi.

  • Olay Mesaj: Tuğyan’ın fotoğrafı "Kocana selam söyle diyor" notuyla paylaştığı belirlendi.

  • Hırsızlık Şüphesi: Güllü’nün ölümünün ardından kolundaki bu değerli bileziklerin ortadan kaybolduğu öğrenildi. Bu durum, olayın sadece bir tartışma değil, maddi bir çıkar amacı da taşıyabileceği şüphesini güçlendirdi.

Soruşturmada Son Durum

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutukluluk hali devam ederken, jandarma ve savcılık ekipleri kayıp bileziklerin izini sürüyor. Güllü’nün intihar mı ettiği yoksa kızı tarafından bir itişme sonucu mu düştüğü sorusu, adli tıp raporu ve yeni tanık ifadeleriyle aydınlatılmaya çalışılıyor.

Benzer Haberler
Yasemin Ergene’den Yasemin Ergene’den "Buzul" Şovu: Kar Yağarken Havuza Girdi!
Afra Saraçoğlu’nun Güzellik Sırrı Çözüldü: Annesi Lütfiye Hanım ile İkiz Gibiler! Afra Saraçoğlu’nun Güzellik Sırrı Çözüldü: Annesi Lütfiye Hanım ile İkiz Gibiler!
Beyaz'la Joker Afişe Oldu Beyaz'la Joker Afişe Oldu
Instagram Yıkıldı! Demet Özdemir’den Yeni Yılın İlk Dakikalarında Olay Pozlar. Instagram Yıkıldı! Demet Özdemir’den Yeni Yılın İlk Dakikalarında Olay Pozlar.
Şeyma Subaşı’ndan Adli Kontrol Sonrası İlk Paylaşım: Şeyma Subaşı’ndan Adli Kontrol Sonrası İlk Paylaşım: "Allah’ım Yine Bitiriyorum"
Zeynep Özyağcılar’dan Sıradışı Başlangıç: Zeynep Özyağcılar’dan Sıradışı Başlangıç: "Deniz Olmadı, Kara Girdik!"
ÇOK OKUNANLAR
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
  • 31-12-2025 13:20

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

Aybüke Pusat’tan
  • 31-12-2025 14:50

Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi
  • 27-12-2025 16:40

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi