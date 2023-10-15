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Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla Şaşırtan Değişimiyle Gündemde!

Güldür Güldür Show'un sevilen yüzü Onur Atilla, zayıflayarak büyük bir değişim geçirdi. Sosyal medyada bu değişimiyle adından sıkça söz ettiren oyuncunun zayıflama süreci merak konusu oldu. Peki Güldür Güldür İbrahim kaç kilo verdi? Onur Atilla nasıl zayıfladı....

Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla Şaşırtan Değişimiyle Gündemde!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 00:56

Güldür Güldür'ün İbrahim'i Şaşırtan Değişimiyle Gündemde! Onur Atilla'nın Zayıflama Süreci. Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri İbrahim'i canlandıran Onur Atilla, son haliyle izleyenleri şaşkına çevirdi. Başarılı komedyen Onur Atilla, son zamanlarda radikal bir değişim yaşadı. Güldür Güldür Show'da canlandırdığı İbrahim karakteriyle tanınan Atilla, verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. Peki Güldür Güldür İbrahim kaç kilo verdi? Onur Atilla nasıl zayıfladı....

Yeni Sezonda Sürpriz Değişim

Güldür Güldür Show'un yeni sezonuyla tekrar ekrana gelmesiyle birlikte, Onur Atilla'nın inanılmaz zayıflaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Özellikle Atilla'nın yeni sezon tanıtım videosu, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok izleyici, Onur Atilla'nın yeni halini tanımakta güçlük çektiğini belirtirken, bazıları da oyuncunun zayıflamasını sağlık açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Onur Atilla Kimdir?

Oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik de yapan Onur Atilla, Anadolu Üniversitesi ve PERA Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. 2001'den bu yana birçok tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer almıştır. Onur Atilla, 2014 yılından bu yana Sinem Atilla ile evlidir ve Kemal ile Uygar adında iki oğlu bulunmaktadır.

Sosyal Medya Yorumları

Onur Atilla'nın kilo verme süreci, sosyal medya hesapları üzerinden de takipçileri tarafından yakından izleniyor. Son paylaştığı fotoğraflar altında takipçilerinin yorumları adeta yağmur gibi yağdı. Birçok takipçi, Onur Atilla'nın yeni görüntüsüyle tanımadığını belirtirken, bazıları da sağlık açısından bu değişimin olumlu olduğuna dikkat çekti.

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