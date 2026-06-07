Güldür Güldür’de Şok An! Ali Sunal Yere Yuvarlandı

Güldür Güldür Show’un son çekimlerinde gerçekten unutulmaz bir an yaşandı. Programın sevilen sunucusu Ali Sunal sahnede olup bitenlere o kadar çok güldü ki kendini tutamadı ve ortaya hem çok komik hem biraz şaşırtıcı anlar çıktı.

Skeç Başladı, Kahkaha Krizi Geldi

Her hafta olduğu gibi ekip yine sahnede birbirinden eğlenceli bir skeç sergiliyordu. Oyuncuların performansı o kadar başarılıydı ki Ali Sunal da izlerken dayanamadı. Önce küçük küçük gülmeye başladı ama bir süre sonra işler kontrolden çıktı.

Kahkahalar derinleştikçe Sunal artık kendini tutamaz hale geldi. O anları izleyen herkes aslında sahnede ne kadar doğal ve içten bir ortam olduğunu da görmüş oldu.

O An: Masadan Aşağı Düştü

İşin en komik ve aynı zamanda en çok konuşulan kısmı ise tam bu sırada yaşandı. Ali Sunal gülmekten kendini öyle kaybetti ki oturduğu moderatör masasındaki dengesini kaybetti ve bir anda aşağı düştü.

Stüdyodakiler önce ne olduğunu anlayamadı. Bir anda herkes kısa bir şok yaşarken Sunal’ın durumunun ciddi olmadığı anlaşılınca ortam daha da kahkahaya boğuldu.

Stüdyoda Kahkaha Fırtınası

Olayın ardından stüdyoda adeta kahkaha tufanı koptu. Hem sahnedeki oyuncular hem seyirciler yaşananlara gülmekten kendilerini alamadı. Bu anlar Güldür Güldür’ün neden bu kadar sevildiğini bir kez daha gösterdi.

Program ekibinin doğallığı ve samimi atmosferi izleyenlere de fazlasıyla yansıdı.

Sosyal Medyada Viral Oldu

Ali Sunal’ın düştüğü anlar kısa sürede sosyal medyada yayılınca video klipler ve yorumlar peş peşe geldi. İzleyenler bu anı “program tarihinin en komik sahnelerinden biri” olarak yorumladı.

Birçok kişi “Güldür Güldür ekibi bu kez kendi sunucusunu bile güldürmeyi başardı” diyerek olayı esprili şekilde değerlendirdi.

Unutulmaz Bir Bölüm Oldu

Son yaşanan bu olay Güldür Güldür Show tarihine eğlenceli bir anı olarak geçti. Ali Sunal’ın doğal tepkisi ve kahkahaya kapılması programın ne kadar samimi ve içten bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Görünen o ki bu bölüm uzun süre hem stüdyodakilerin hem izleyicilerin hafızasında kalacak.