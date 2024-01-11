Güldünya'nın hikayesi seyirciyle buluştu!

Töre cinayetine kurban giden Güldünya Tören’in hayat hikâyesinin anlatıldığı, Deniz Altun’un yazdığı Özgür Kaymak’ın yönettiği “Gül’e Ağıt” 9 Ocak 2024 Salı günü Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Seyircinin hayranlıkla izlediği oyun, uzun süre alkışlandı.

Turne Seferberliği Devam Ediyor

İBB Şehir Tiyatroları Ocak ve Şubat aylarında farklı kültür merkezlerinde ve sahnelerde, yeni oyunlarla turnelerine devam ediyor. Turne programı şöyle:

Cadı Kazanı 16 Ocak Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

Komik Para 23 Ocak Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

Bir Gün Ayakkabımın Teki 25 Ocak Silivri Önder Yılmaz Sahnesi

Rüya 29 Ocak Antalya Şehir Tiyatroları Yıldız Kenter Sahnesi

Oscar 6 Şubat Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi? 13 Şubat Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

Uçurtmanın Kuyruğu 16, 17, 18 Şubat Eskişehir Opera Sahnesi

Gül'e Ağıt 20 Şubat Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi

İBB Şehir Tiyatroları, klasik ve çağdaş oyunlarını İstanbul’un birçok ilçesinin yanı sıra farklı illerde de seyirciyle buluşturmaya devam edecek.

GÜL’E AĞIT

Oyun, 2004 yılında kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya’nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor. Oyunda Özgür Kaymak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Tarakçı, Cüneyt Arda Pamuk, Çağrı Büyüksayar, Fahri Kıncır, Gülsün Odabaş, Hikmet Körmükçü, İskender Bağcılar, Murat Üzen, Tarık Köksal, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Uğurtan Atakan, Yasemin Güvenç rol alıyor.