Gülben Ergen'den 'Anneler Günü' konseri: "Buruk bir gün"

Yeni şarkısı “En Güzel Misafir”in müzik severlerden gördüğü ilgiden dolayı keyfi yerinde olan Gülben Ergen yarınki Anneler Günü’nü erken kutladı. Dün akşam Ankara Hilton Garden Inn‘de Anneler Günü’ne özel verdiği konserin rezervasyonları günler öncesinden doldu.

Gülşah Saraçoğlu kıyafetiyle göz dolduran Gülben Ergen enerjisi ve sahnede söylediği şarkılarla konuklara muhteşem bir gece yaşattı.

‘BURUK BİR GÜN’

Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Gülben Ergen “Buruk bir Anneler Günü… Çok kısa süre önce yaşanan felaket sonrası annesini kaybedenler var. Bu nedenle içim buruk” dedi. Atlas, Ares ve Güney adında 3 erkek çocuğu annesi olan Gülben Ergen “Biz de Anneler Günü’nü annemi de alarak oğullarımla beraber yemek yiyeceğiz” diye konuştu.

Gülben Ergen annesi Gülser Ergen’i hiç yanından ayırmamasıyla biliniyor.