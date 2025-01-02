Gülben Ergen’den 2025’e iddialı başlangıç: "Piyasa" dizisiyle ekranlara dönüyor!

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Gülben Ergen, 2025’e hem sahnede hem de ekranlarda iddialı bir giriş yaptı. Yılbaşı gecesi Uludağ’da sahne alan Ergen, yeni yılı oğlu Atlas, Ares, Güney ve yakın dostları Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin’in oğulları Rodin’le birlikte sahnede karşılayarak unutulmaz bir an yaşattı.

Sahnelerde fırtına gibi esen sanatçı, şimdi ise uzun bir aradan sonra dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor. Gülben Ergen, Pastel Film’in Kanal D için hazırladığı iddialı yapım Piyasa dizisiyle ekranlara dönüyor. Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosu, ünlü yazar Mehmet Barış Günger tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Piyasa dizisi, şimdiden dikkatleri üzerine çeken bir kadroyla izleyicinin karşısına çıkacak. Gülben Ergen’e Alp Navruz ve İlayda Alişan eşlik edecek. Dizinin konusu ve Ergen’in canlandıracağı karakter hakkında henüz detay verilmezken, projenin 2025’in en çok konuşulan yapımlarından biri olması bekleniyor.

Yeni yılda sahne ve set arasında yoğun bir tempoya hazırlanan Gülben Ergen, kariyerine yepyeni bir soluk getirmeye kararlı. Hayranları, Ergen’i ekranlarda görmeyi dört gözle bekliyor!