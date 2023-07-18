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Gülben Ergen zamanı geri aldı

Dün akşam Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşan Gülben Ergen yine coşkulu bir sahne performansına imza attı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Ergen, 15 yıl önce Nur Yerlitaş’ın kendisine diktiği kıyafetle konser verdi.

Gülben Ergen zamanı geri aldı
Yayın Tarihi : 2023-07-18 11:19

Gülben Ergen ara vermeden konserlerine devam ediyor. Ergen dün akşam bir kez daha Kıbrıs’ta hayranlarıyla bir araya geldi. Dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Gülben Ergen fit görüntüsüyle de dikkat çekti.

Üç çocuk annesi olan Ergen,ilk doğum öncesi kilosuna döndü. Konserde rahmetli Nur Yerlitaş’ın kendisine 15 yıl önce diktiği elbiseyi giyen Gülben Ergen adeta zamanı geri aldı.
 


İncecik görüntüsünü disiplinli bir diyet uygulamaya borçlu olan Gülben Ergen sırrını verdi.

Ergen “Hayvansal gıdaları hayatımdan çıkardım. Bir süredir bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Sıkı diyet listemde sadece sebze ve meyveler var” dedi. Gülben Ergen 2 ayda 6 kilo verdi.

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