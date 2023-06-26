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Gözde Sucu’dan yaza hareketli giriş

2022 yılı ortasında yepyeni, hiç duyulmamış Sezen Aksu şarkılarıyla müzik piyasasına giriş yapan Gözde Sucu, yazı hareketli bir çalışmayla karşılıyor.

Gözde Sucu’dan yaza hareketli giriş
Yayın Tarihi : 2023-06-26 13:10

Sucu, “Yansıma” adlı single’ını sevenlerinin beğenisine sundu. Söz ve müziği Zeki Güner’e ait olan şarkının düzenlemesinde Celil Yavuz imzası bulunuyor. Gözde Sucu, yeni çalışmasına klip de çekti. Yönetmenliğini İmre Haydaroğlu’nun yaptığı video klipte yansımayı anlatan kareler yer aldı.
Projenin kapak fotoğrafları Halil Güzel tarafından çekildi. Single kapak dizaynı Ahmet Terzioğlu tarafından yapılan “Yansıma”  Alyam Music etiketi ile Gözde Sucu YouTube kanalı ve tüm diJital platformlardaki yerini aldı.