Görkem Sevindik'in Bodrum'daki Çılgın Dansı Kameralarda!

Ekranların sert, delikanlı ve karizmatik jönlerinden Görkem Sevindik son projesinin ekran macerasını tamamlamasının ardından yorgunluk atmak için rotayı ünlülerin akın ettiği tatil beldesine çevirdi. Canlandırdığı karakterle izleyicinin kalbinde taht kuran usta oyuncu yoğun geçen set günlerinin acısını denizin ve güneşin tadını çıkararak çıkarıyor. Görkem Sevindik "Kadir Baba" rolüyle fenomen haline geldiği "Eşref Rüya" dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı.

Eşref Rüya'ya Veda Etti Enerji Depoluyor

Eşref rüya - kadir dans ediyor pic.twitter.com/7Ckd87Nvrl — yasuoARŞİV (@yasuoarsiv3) December 8, 2025

Televizyon ekranlarında fırtınalar estiren ve aksiyon dolu sahneleriyle perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin final yapması hayranlarını üzmüştü. Ancak projenin bitimiyle birlikte üzerindeki ağır set yükünü atan ünlü oyuncu yeni sezon öncesi moral depolamak için tatil modunu açtı. Bodrum'un pırıl pırıl koylarında deniz sefası yapan Sevindik fit görüntüsüyle de plajdakilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Sahilde Dans Şov!

Her zaman ağırbaşlı ve sakin duruşuyla bilinen yakışıklı oyuncunun tatildeki neşeli ve sempatik halleri ise kameralara takıldı. Gün boyu yüzen oyuncunun dans ettiği keyifli anlar objektife yansıdı. Çalan hareketli müziklere dayanamayıp kumsalda arkadaş grubuyla birlikte adeta şov yapan Görkem Sevindik'in bu enerjik ve hayat dolu halleri magazin dünyasında "Kadir Baba ağır abiliği bıraktı tatilin tadını çıkarıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ünlü oyuncunun Bodrum tatiline bir süre daha devam edeceği ve gelen yeni senaryoları tatil dönüşü değerlendireceği öğrenildi.