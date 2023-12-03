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Gönül Dağı bu hafta rekor kırdı

4. Sezona izlenme rekorlarıyla giren ve başarı grafiğini sürekli artıran TRT 1’in sevilen dizisi GÖNÜL DAĞI’nın 116. Bölümü de tüm kulvarlarda birinci oldu.

Gönül Dağı bu hafta rekor kırdı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-12-2023 19:08

Dizinin 2 Aralık Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarına gelen 116. Bölümü, Totalde 9.98, AB’de 8.37,  ABC1’de ise 10.51 reyting alarak yine izleyicilerin gönüllerinde taht kurdu.

 

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı,  küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerindeki eksik etmeyen Gönül Dağı, gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Emel Çokçalışkan  kaleme alıyor.

Berk AtanSemih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Süeda Çil, Burak Can, Sude Zülal Güler, Öge Sözbaş, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, Özcan Varaylı rol alıyor.

 

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