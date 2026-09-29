Bülent Ersoy'un 42 Yıl Önce acı Ekmek Filminde Emzirdiği Bebek Bakın Kim Çıktı!

Türk sanat müziğinin eşsiz sesi, ihtişamlı kostümleri ve dev sahneleriyle her dönem adından söz ettiren efsane ismi Bülent Ersoy namı diğer Diva kariyeri boyunca magazin dünyasını ve müzik tarihini sarsan sayısız detaya imza attı. Ancak kendisinin yalnızca sahnelerdeki ihtişamıyla değil dönüp dönüp yeniden kurcalanası her karesi ayrı bir sürpriz barındıran zengin bir Yeşilçam arşivi de bulunuyor. Bu kez rotamızı tam 42 yıl öncesine Diva'nın başrolünü üstlendiği 1984 yapımı Acı Ekmek filmine çevirdik. Filmde üç çocuklu Zeynep karakterine hayat veren Ersoy geçim sıkıntısının pençesindeki bir kadının hayatta kalma mücadelesini ve varlıklı bir ailenin bebeğine sütannelik yapma hikayesini beyazperdeye taşımıştı. Arşivin tozlu sayfalarını karıştırırken gözümüzün takıldığı o minik detay ise hikayenin yıllar sonra bile devam eden duyanları şaşkına çeviren çok tatlı bir tesadüfünü ortaya çıkardı.

Yeşilçam Melodramından Gazino Sahnesine Uzanan Çarpıcı Bir Hayat Hikayesi



Bülent Ersoy'un sinemadaki aktif dönemlerine damga vuran Ölmeyen Şark, İşte Bizim Hikayemiz, Beddua ve Yüz Karası gibi yapımlar gibi Acı Ekmek de dönemin en çok konuşulan filmleri arasında yer alıyordu. Yönlendirmen koltuğunda Yılmaz Duru'nun oturduğu kadrosunda Fikret Hakan ve Yılmaz Duru gibi sinemanın usta isimlerini barındıran yapımda Ersoy'un canlandırdığı Zeynep karakterinin başına gelenler adeta "Biz bu noktaya nasıl geldik?" dedirtecek cinstendi.

Köyde yaşayan kocası Murat ve üç çocuğuyla geçim sıkıntısının en ağır yüzünü gören Zeynep'in yolu elindeki avucundakini satmasına rağmen borçlardan kurtulamayınca şehre düşer. Çözümü şehirdeki varlıklı bir ailenin bebeğine sütannelik yapmakta bulan Zeynep ailesine para gönderebilmek için bu teklifi kabul eder ve küçük bebeği emzirmek üzere yola koyulur. Ancak bir Yeşilçam melodramındaysak işlerin düz bir çizgide ilerlemesini beklemek safdillik olurdu. Zeynep ailesinin öldüğüne inandırılır hayatı tamamen altüst olur ve kendini bir anda assolistliğe uzanan ışıltılı ama çileli bir dünyanın ortasında bulur. Sütannelikle başlayan o masum yolculuk gazino sahnelerinde dev bir müzik kariyerine evrilir.

Filmdeki Süt Oğlan Büyüdü ve Müzik Dünyasına Adım Attı

Senaryonun tüm bu karmaşık hengamesi ve dram dolu virajları arasında bizim aklımıza takılan soru ise çok daha başkaydı: Bülent Ersoy'un film boyunca kucağından indirmediği hatta sütannesi olduğu o minicik bebek gerçek hayatta kimdi? Merakla yapılan araştırmalar sonucunda ipin ucu nihayet yakalandı.

1984 yılında Diva'nın kucağında izlediğimiz o bebeğin adı Serkan Eruysal'dı! Filmin o meşhur sahnelerinde sevimli halleriyle dikkat çeken Eruysal'ın hikayesindeki en büyük sürpriz ise büyüdüğünde karşımıza çıktı. Yıllar sonra adeta süt annesinin izinden giden Serkan Eruysal da müzik dünyasına adım attı. Serkan adıyla müzik çalışmaları yapan Romanya'da sürdürdüğü müzik kariyeriyle adından söz ettiren Eruysal Romanyalı şarkıcı Alexa Niculae ile birlikte seslendirdiği İmdat isimli şarkıyla da uzun yıllar önce magazin gündeminde yer bulmuştu. Diva'nın filmdeki 'süt oğlunun' yıllar sonra şarkıcı olması "Yetenek süt anneden mi geçti?" esprilerini de beraberinde getirdi.

Yıllar Sonra Gerçekleşen Buluşma Herkesi Duygulandırdı

Bülent Ersoy ve Serkan Eruysal'ın yolları aradan geçen uzun yılların ardından bir kez daha kesişti. İkili bir araya gelerek 1984 yapımı Acı Ekmek filminden kalan o nostaljik karelere birlikte baktı böylece sinema tarihinin tozlu sayfalarında kalan minik bebeğin yetişkin hali de gün yüzüne çıktı. Bir tarafta Bülent Ersoy'un kucağındaki sarmalanmış küçücük bir bebek diğer tarafta ise yıllar sonra Diva'nın yanında gururla duran başarılı bir müzisyen... Türk sinemasının ve magazin arşivlerinin ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha kanıtlayan bu 42 yıllık hikaye hem nostalji severlerin yüzünü güldürdü hem de izleyenleri adeta zamansal bir yolculuğa çıkardı.