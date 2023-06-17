Göksel'den yaza çarpıcı giriş

Göksel, yüksek akımda, elektrikli şarkısı ‘Burda Kalayım‘ ile yaza çarpıcı bir giriş yapıyor. Burda Kalayım’ Soles Music ve Avrupa Müzik ortak yapımıyla 16 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında.
Sözü ve müziği Göksel’e ait şarkının aranjesini Ozan Bayraşa üstlendi. Görsel zenginliğe sahip video klibi, aynı zamanda fotoğrafları da çeken Aytekin Yalçın çekti.
BURDA KALAYIM
Acıtmaz mı diyorsun?
Bence sen hiçbir şey bilmiyorsun
Böyle sürer mi sanıyorsun?
Her kalbin çıkmazı var
Takılıyorsun, dönemiyorsun
Ben de delice tutuldum ama
Bu kaygan zeminde zor dayanıyorum
Gelgitlerine kanar aklına
Düştükçe içine zor direniyorum
Ben de delice tutuldum ama
Aşk kaygan zeminde zor dayanıyorum
Gelgitlerine kanar aklına
Düştükçe içine zor direniyorum
Sar, sar..
Beni öyle sıkı sar ki inanayım
Sar, sar..
Beni öyle sıkı tut ki burda kalayım
Dokunmaz mı diyorsun?
Yok öyle yanmadan bilmiyorsun
Aşkın bitmez mi sanıyorsun
Her kalbin çıkmazı var
Takılıyorsun, dönemiyorsun