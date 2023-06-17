  • 17 HAZİRAN Cumartesi 17:16
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Göksel'den yaza çarpıcı giriş

Göksel, ‘Burda Kalayım‘ ile yaz hızlı bir giriş yapıyor.

Göksel'den yaza çarpıcı giriş
Yayın Tarihi : 2023-06-17 13:43

Göksel, yüksek akımda, elektrikli şarkısı ‘Burda Kalayım‘  ile yaza çarpıcı bir giriş yapıyor. Burda Kalayım’ Soles Music ve Avrupa Müzik ortak yapımıyla 16 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında.


 
Sözü ve müziği Göksel’e ait şarkının aranjesini Ozan Bayraşa üstlendi. Görsel zenginliğe sahip video klibi, aynı zamanda fotoğrafları da  çeken Aytekin Yalçın çekti.

BURDA KALAYIM

 

Acıtmaz mı diyorsun? 

Bence sen hiçbir şey bilmiyorsun

Böyle sürer mi sanıyorsun?

Her kalbin çıkmazı var 

Takılıyorsun, dönemiyorsun

 

Ben de delice tutuldum ama 

Bu kaygan zeminde zor dayanıyorum 

Gelgitlerine kanar aklına

Düştükçe içine zor direniyorum

 

Ben de delice tutuldum ama 

Aşk kaygan zeminde zor dayanıyorum 

Gelgitlerine kanar aklına

Düştükçe içine zor direniyorum

 

Sar, sar..

Beni öyle sıkı sar ki inanayım 

Sar, sar..

Beni öyle sıkı tut ki burda kalayım 

 

Dokunmaz mı diyorsun?

Yok öyle yanmadan bilmiyorsun 

Aşkın bitmez mi sanıyorsun 

Her kalbin çıkmazı var 

Takılıyorsun, dönemiyorsun

Benzer Haberler
İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile Bodrum tatilinde İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile Bodrum tatilinde
Sinem Kobal'dan yeni pozlar! Sinem Kobal'dan yeni pozlar!
Merve Oflaz sezonu açtı! Fit görüntüsü dikkat çekti Merve Oflaz sezonu açtı! Fit görüntüsü dikkat çekti
Hande Erçel açıkladı! Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldı mı? Hande Erçel açıkladı! Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldı mı?
Hadise'den tatil fotoğrafları geldi! Hadise'den tatil fotoğrafları geldi!
Devrim Özkan, Bodrum'da yakalandı! Devrim Özkan, Bodrum'da yakalandı!
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!

Şebnem Dönmez'in elbisesine eleştiri yağdı:
  • 15-06-2023 12:36

Şebnem Dönmez'in elbisesine eleştiri yağdı: "Sen çok güzelsin ama kıyafet olmamış"