Göksel'den yaza çarpıcı giriş

Göksel, yüksek akımda, elektrikli şarkısı ‘Burda Kalayım‘ ile yaza çarpıcı bir giriş yapıyor. Burda Kalayım’ Soles Music ve Avrupa Müzik ortak yapımıyla 16 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında.





Sözü ve müziği Göksel’e ait şarkının aranjesini Ozan Bayraşa üstlendi. Görsel zenginliğe sahip video klibi, aynı zamanda fotoğrafları da çeken Aytekin Yalçın çekti.

BURDA KALAYIM

Acıtmaz mı diyorsun?

Bence sen hiçbir şey bilmiyorsun

Böyle sürer mi sanıyorsun?

Her kalbin çıkmazı var

Takılıyorsun, dönemiyorsun

Ben de delice tutuldum ama

Bu kaygan zeminde zor dayanıyorum

Gelgitlerine kanar aklına

Düştükçe içine zor direniyorum

Ben de delice tutuldum ama

Aşk kaygan zeminde zor dayanıyorum

Gelgitlerine kanar aklına

Düştükçe içine zor direniyorum

Sar, sar..

Beni öyle sıkı sar ki inanayım

Sar, sar..

Beni öyle sıkı tut ki burda kalayım

Dokunmaz mı diyorsun?

Yok öyle yanmadan bilmiyorsun

Aşkın bitmez mi sanıyorsun

Her kalbin çıkmazı var