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Gökhan Türkmen'den yeni maxi single; “Kontekst

Gökhan Türkmen, Zorlu Psm'de gerçekleştirdiği 'Kontekst' konserinde sahnede eşlik eden Korhan Futacı ve Aga B düetlerinin yer aldığı maxi single'ını video klipleriyle birlikte tüm dijital platformlarda yayımladı.

Gökhan Türkmen'den yeni maxi single; “Kontekst
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 30-05-2023 17:06

Konserleri ve şarkılarıyla her dönem yıldızı parlayan, Türk popüler müziğinin güçlü besteci ve yorumcularından Gökhan Türkmen, 360 derece sahne deneyimiyle geçtiğimiz Zorlu PSM’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirdiği ‘Kontekst’ konserinin kayıtlarının bir bölümünü maxi single olarak yayımladı.

Konserde ağırladığı konukları Korhan Futacı ve Aga B ile performanslarının yer aldığı “Kontekst” maxi single'ı Gtr Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Gökhan Türkmen maxi single'da '7' albümünden “Çürük”ü, Aga B ile “Heyecan"ı Korhan Futacı ile de “Geleneksel Mahşer Günü” şarkılarını dinleyiciye konser kayıtları ile sunuyor.

Türkmen, dinleyicisine bu seferde; şarkılarını konserlerde ekibiyle birlikte farklı yorumladıkları hallerini, kendisine eşlik eden müzisyen dostları yaptığı yeni versiyonlarını sunuyor.

Odak şarkı Heyecan hakkında; sözleri Mert Carim’e, müziği Gökhan Türkmen’e ait “Heyecan” şarkısına, Kontekst’in canlı atmosferinde, hip hop dünyasının fark yaratan isimlerinden Aga B eşlik ediyor.

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