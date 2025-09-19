Gökhan Özen Sevgilisiyle İlk Fotoğraflarını Paylaştı

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, uzun süredir gizli tuttuğu özel hayatını sonunda hayranlarıyla paylaştı. Sosyal medya hesabında sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafları yayınlayan Özen, yıllardır sakladığı aşkını ilan etti.

Aşkını Duyurdu

Müzik kariyerinde 25 yılı geride bırakan Gökhan Özen, her zaman sahne ve şarkılarıyla gündemde kalmayı tercih etti. Ancak bu kez sanatından değil, özel hayatıyla konuşuldu. Paylaşımlarına not düşen Özen, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettim. Şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmedim. Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın. Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime, medya ve magazin basını mensubu dostlarımın saygı duyacağından eminim."

Geçmişe Kısa Bir Yolculuk

Özen, daha önce 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenmişti. Ancak bu evlilik 2016’da tek celsede sona erdi. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen iki kız çocuğu bulunuyor. Şarkıcı, boşanmanın ardından özel hayatını gözlerden uzak tutarak sadece kariyerine odaklanmayı seçmişti.

Yeni Başlangıç

Şimdi ise hayatına giren yeni aşkıyla mutluluğunu paylaşan Gökhan Özen, bu kararıyla büyük yankı uyandırdı. Hayranları, sanatçının yıllar sonra özel hayatıyla ilgili ilk kez böylesine açık bir paylaşım yapmasına yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraflar, gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.