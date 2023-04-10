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Gökhan Alkan: Burcu’nun ismini duyunca sete koşarak giderim!

Kraliçe dizisinde rol alan Gökhan Alkan rol arkadaşı Burcu Özberk'i övdü: "Burcu ile çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimizi tamamlıyoruz."

Gökhan Alkan: Burcu’nun ismini duyunca sete koşarak giderim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-04-2023 10:38

 ‘Kraliçe’de basketbolcu ‘Ateş Akça’ karakterine hayat veren Gökhan Alkan önceki gün Levent’te kuaföründen çıkarken görüntülendi. Rolü için basketbol eğitimi aldığını söyleyen oyuncu, rol arkadaşı Burcu Özberk'i ise öve öve bitiremedi:

"Onun için ne desem az! Harika bir insan ve harika bir partner. Çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Onun ismini görünce sete koşa koşa giderim."

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