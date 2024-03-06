Gökçe & Dedublüman ortaklığı ‘Kader Utansın’

Şarkı 1 hafta içinde başta spotify ve apple olmak üzere tüm alternatif listelerin tepesine yerleşti. Şarkının konser görüntülerinden oluşan tanıtım videosu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Gökçe ve Dedublüman, Kader Utansın’ı geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bostancı Gösteri Merkezi konserinde ilk kez duyurmuş, binlerce katılımcının önünde sahnede söylemiş ve büyük bir beğeni almışlardı.
Yapım: Pasaj Müzik
Söz & Müzik: Gökçe
Düzenleme: Mustafa Yavuz (Dedublüman)
Mix & Mastering: Alen Konakoğlu
Süpervizör: Çağlar Tavşanoğlu
Fotoğraf: Mehmet Kemal Pekel
Vokal: Gökçe
Gitar & Vokal: Mustafa Yavuz
Klarnet: Çağrı Çelik
Ud: Besim Talı
Klavye: Hazar Altın
Bas Gitar: Kıvanç Kumlu
Davul: Kurthan Sarpkaya
Koro: Çağrı Çelik, Besim Talı, Hazar Altın, Kıvanç Kumlu