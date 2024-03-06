Gökçe & Dedublüman ortaklığı ‘Kader Utansın’

Alternatif sahnenin yıldızlarından Gökçe ve Dedublüman; ‘Kader Utansın’ teklisini Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital dünyada yayımlandı.Sözü ve müziği Gökçe’ye, düzenlemesi Dedublüman’ın solisti Mustafa Yavuz’a ait şarkının mix&mastering’ini Alen Konakoğlu yaptı.

Gökçe & Dedublüman ortaklığı ‘Kader Utansın’
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 06-03-2024 11:30

 

Şarkı 1 hafta içinde başta spotify ve apple olmak üzere tüm alternatif listelerin tepesine yerleşti. Şarkının konser görüntülerinden oluşan tanıtım videosu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gökçe ve Dedublüman, Kader Utansın’ı geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bostancı Gösteri Merkezi konserinde ilk kez duyurmuş, binlerce katılımcının önünde sahnede söylemiş ve büyük bir beğeni almışlardı. 

Yapım: Pasaj Müzik

Söz & Müzik: Gökçe

Düzenleme: Mustafa Yavuz (Dedublüman)

Mix & Mastering: Alen Konakoğlu 

Süpervizör: Çağlar Tavşanoğlu 

Fotoğraf: Mehmet Kemal Pekel 

 

Vokal: Gökçe

Gitar & Vokal: Mustafa Yavuz 

Klarnet: Çağrı Çelik 

Ud: Besim Talı 

Klavye: Hazar Altın 

Bas Gitar: Kıvanç Kumlu 

Davul: Kurthan Sarpkaya 

Koro: Çağrı Çelik, Besim Talı, Hazar Altın, Kıvanç Kumlu

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