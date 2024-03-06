Gökçe & Dedublüman ortaklığı ‘Kader Utansın’

Şarkı 1 hafta içinde başta spotify ve apple olmak üzere tüm alternatif listelerin tepesine yerleşti. Şarkının konser görüntülerinden oluşan tanıtım videosu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gökçe ve Dedublüman, Kader Utansın’ı geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bostancı Gösteri Merkezi konserinde ilk kez duyurmuş, binlerce katılımcının önünde sahnede söylemiş ve büyük bir beğeni almışlardı.

Yapım: Pasaj Müzik

Söz & Müzik: Gökçe

Düzenleme: Mustafa Yavuz (Dedublüman)

Mix & Mastering: Alen Konakoğlu

Süpervizör: Çağlar Tavşanoğlu

Fotoğraf: Mehmet Kemal Pekel

Vokal: Gökçe

Gitar & Vokal: Mustafa Yavuz

Klarnet: Çağrı Çelik

Ud: Besim Talı

Klavye: Hazar Altın

Bas Gitar: Kıvanç Kumlu

Davul: Kurthan Sarpkaya