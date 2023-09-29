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Göğüslerini küçültüp 20 kilo verdi! Bergüzar Korel'in davet tarzı dikkat çekti

"Düğüm" ile ekrana dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel, 20 kilo vererek büyük bir dönüşüm geçirdi. Zayıflama sürecinde göğüslerini de küçülten ünlü oyuncu, bir davette fit vücudunu sergiledi. Korel'in sade ve şık tarzı beğeni topladı.

Göğüslerini küçültüp 20 kilo verdi! Bergüzar Korel'in davet tarzı dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2023 13:13

Londra ve İstanbul arasında sık sık gidip gelen üç çocuk annesi Bergüzar Korel, televizyon ekranlarına geri dönmek için hızlı bir tempoya girdi. "Düğüm" adlı dizisi için saçlarını sarıya boyatan Korel, aynı zamanda 8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo verdi.

Korel, yeni görünümünü bir davette sergiledi ve ceket-pantolon kombiniyle dikkat çekti. Sade ve zarif tarzıyla beğeni toplayan güzel oyuncuyu görenler, "Zayıflık size çok yakıştı," "Çok güzelsiniz," "Kilolar verilince tarzınız daha da sadeleşmiş" gibi yorumlar yaptı.

Ünlü oyuncunun zayıflama sırrı ise yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yapması ve 1 saat yüzmesi oldu. Ayrıca, dizi çekimlerine başlamadan önce meme küçültme ameliyatı da geçiren Korel'in üst bedeni de daha fit bir görünüme kavuştu.

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