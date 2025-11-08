Gogol'un Kült Eseri "Bir Delinin Hatıra Defteri" İlk Kez Bir Kadın Oyuncu Yorumuyla Sahnedeydi...

Ünlü Rus yazar Nikolai Gogol’un ikonik eseri “Bir Delinin Hatıra Defteri”, Türkiye’de ilk kez bir kadın oyuncu tarafından uyarlanarak sahnelendi. Deneyimli oyuncu Burcu Bilmen’in yorumuyla hayat bulan oyun, dün gece Duru Tiyatro’da seyirciyle buluştu. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın insani bir perspektiften deliliğe uzanan yolu mizah dolu bir trajediyle işleyen eser, izleyicilere rütbe ve zenginliğin gerçek anlamını düşündürdü. Günümüz çağında trajedinin en komik hali, kadın eliyle sahnede hayat buldu. Bilmen’in kadın perspektifi, esere taze bir soluk getirerek tiyatro tarihine not düştü.

Burcu Bilmen: Tiyatro ve Eğitimde Deneyimli Sanatçı

1981 İstanbul doğumlu Bilmen, İstanbul Şehir Tiyatroları genç ekibinde başlayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Dramaturji eğitimi aldı. Medya, reklam ve festival koordinatörlüğü deneyimlerinin yanı sıra oyun yazarlığı ve yaratıcı drama eğitmenliği yaptı. Halen danışmanlık ve eğitmenlik faaliyetlerine devam ediyor.

Ustalardan İlham: 25 Yıl Sonra Sahne Dönüşü

Büyük ustalar Genco Erkal ve Can Gürzap’ın eski öğrencisi olan Burcu Bilmen, 25 yıl aradan sonra sahneye dönerek bu özel uyarlamayı sahneledi. Oyun, sıradan bir çalışanın soylu ve zengin olma hayalini kendi tezleriyle yorumlayarak deliliğe uzanan yolu akıllara durgunluk verici bir şekilde işliyor. Duru Tiyatro’da gerçekleşen etkinlikte tiyatro severler Burcu Bilmen’i ayakta alkışladı.