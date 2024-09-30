Gizli Geçit’ten yeni tekli; "Ama Sen"

İlk single’ı “Bakımsız Aşk” ile dinleyicilerin dikkatini çeken ve gitar ve vokalde müzikal geçmişinin yanı sıra ödüllü bir film yönetmeni, tasarımcı ve illüstratör de olan çok yönlü sanatçı Serkan Ertekin, davulda bugüne kadar Hot Duck, Conflict, Aralık, Fango gruplarında da davul çalan Hakan Ertekin ve basta yerli caz sahnesinin sevilen isimlerinden Ozan Musluoğlu'dan oluşan Gizli Geçit’in yeni teklileri “Ama Sen” şimdi tüm dijital platformlarda yayında.
Sözleri ve bestesi Serkan Ertekin’in imzasını taşıyan “Ama Sen”, kopmuş bir ilişkinin metaforik yansımalarını anlatarak dinleyicilere kendi duygularını hayal etmeleri için alan tanıyor.
Şarkıyla eş zamanlı olarak dinleyicilerle buluşturulan “Ama Sen”in klibinin yönetmen koltuğunda Serkan Ertekin otururken, görüntü yönetmenliğini Mehmet Başaran imzası bulunuyor. Çekimleri Sumo Hub’da gerçekleştirilen klibin yapım ve prodüksiyonunu Artechin Records üstlenirken, sevilen ve başarılı oyuncu Damla Sönmez klip için kamera karşısına geçen isim oluyor.
Ama Sen
Sonsuzdur seninle
Her anı ve saniye
Kayboldum teninde
Hapsoldum kalbinde
Son bir kez
Gölgen olsam
Batan güneş
Yalan olsa
Zehir gibi kanımdasın
Senden nasıl kurtulucam?
Yaşam değil bu
Elimde kalan
Son bi duygu
Seni bana mecbur kılan
Neden diye soran
Ama sen şimdi sanki yoksun
Sanki ben gittim rüya bitti
İçimde bir yer acıyo derinden
Sanki yoksun
Yollarda savruldum
Uzaklarda avundum
Yarım kalan şarkılar
Yazmaktan yoruldum
Yaşam değil bu
Elimde kalan
Son bi duygu
Beni sana mecbur kılan
Neden diye soran
Ama sen şimdi sanki yoksun
Sanki ben gittim rüya bitti
İçimde bir yer acıyo derinden
Sanki yoksun
Sonsuzdur
Seninle
Her anı ve her saniye