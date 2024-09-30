Gizli Geçit’ten yeni tekli; "Ama Sen"

İlk single’ı “Bakımsız Aşk” ile dinleyicilerin dikkatini çeken ve gitar ve vokalde müzikal geçmişinin yanı sıra ödüllü bir film yönetmeni, tasarımcı ve illüstratör de olan çok yönlü sanatçı Serkan Ertekin, davulda bugüne kadar Hot Duck, Conflict, Aralık, Fango gruplarında da davul çalan Hakan Ertekin ve basta yerli caz sahnesinin sevilen isimlerinden Ozan Musluoğlu'dan oluşan Gizli Geçit’in yeni teklileri “Ama Sen” şimdi tüm dijital platformlarda yayında.

Sözleri ve bestesi Serkan Ertekin’in imzasını taşıyan “Ama Sen”, kopmuş bir ilişkinin metaforik yansımalarını anlatarak dinleyicilere kendi duygularını hayal etmeleri için alan tanıyor.

Şarkıyla eş zamanlı olarak dinleyicilerle buluşturulan “Ama Sen”in klibinin yönetmen koltuğunda Serkan Ertekin otururken, görüntü yönetmenliğini Mehmet Başaran imzası bulunuyor. Çekimleri Sumo Hub’da gerçekleştirilen klibin yapım ve prodüksiyonunu Artechin Records üstlenirken, sevilen ve başarılı oyuncu Damla Sönmez klip için kamera karşısına geçen isim oluyor.





Ama Sen

Sonsuzdur seninle

Her anı ve saniye

Kayboldum teninde

Hapsoldum kalbinde

Son bir kez

Gölgen olsam

Batan güneş

Yalan olsa

Zehir gibi kanımdasın

Senden nasıl kurtulucam?

Yaşam değil bu

Elimde kalan

Son bi duygu

Seni bana mecbur kılan

Neden diye soran

Ama sen şimdi sanki yoksun

Sanki ben gittim rüya bitti

İçimde bir yer acıyo derinden

Sanki yoksun

Yollarda savruldum

Uzaklarda avundum

Yarım kalan şarkılar

Yazmaktan yoruldum

Yaşam değil bu

Elimde kalan

Son bi duygu

Beni sana mecbur kılan

Neden diye soran

Ama sen şimdi sanki yoksun

Sanki ben gittim rüya bitti

İçimde bir yer acıyo derinden

Sanki yoksun

Sonsuzdur

Seninle

Her anı ve her saniye