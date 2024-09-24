Gizli Bahçe'nin ikinci tanıtımı yayınlandı

Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrolünde yer aldığı “Gizli Bahçe” dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı!

Gizli Bahçe'nin ikinci tanıtımı yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2024 17:57

TMC Film yapımcılığında ve Erol Avcı imzasıyla izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini başarılı oyuncular Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in paylaştığı yeni dizi “Gizli Bahçe” merak uyandırmaya devam ediyor.

Dizinin heyecanla beklenen ikinci tanıtımı nihayet izleyiciyle buluştu. Tanıtım, gizem dolu sahneleriyle büyük ilgi çekerken, dizinin konusu ve karakterleri hakkında ipuçları verdi. İzleyiciler, Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in güçlü performanslarıyla bu yeni projede nasıl bir hikayenin içine sürükleneceklerini şimdiden merak ediyor.

Yakında NOW ekranlarında başlayacak olan “Gizli Bahçe”, sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alacağa benziyor.

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