Gizli Bahçe'nin ikinci tanıtımı yayınlandı

TMC Film yapımcılığında ve Erol Avcı imzasıyla izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini başarılı oyuncular Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in paylaştığı yeni dizi “Gizli Bahçe” merak uyandırmaya devam ediyor.

Dizinin heyecanla beklenen ikinci tanıtımı nihayet izleyiciyle buluştu. Tanıtım, gizem dolu sahneleriyle büyük ilgi çekerken, dizinin konusu ve karakterleri hakkında ipuçları verdi. İzleyiciler, Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in güçlü performanslarıyla bu yeni projede nasıl bir hikayenin içine sürükleneceklerini şimdiden merak ediyor.

Yakında NOW ekranlarında başlayacak olan “Gizli Bahçe”, sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alacağa benziyor.