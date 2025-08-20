Gizem Memiç’ten Kız Kıza Çeşme Kaçamağı

Eski Türkiye güzeli Gizem Memiç, yaz sezonunu Çeşme’de arkadaşlarıyla birlikte geçirmeyi tercih etti. Ünlü isim, bir beach’te objektiflere yansırken neşeli halleriyle dikkat çekti.

Çeşme’de keyifli tatil

Güzelliğiyle adından söz ettiren Gizem Memiç, tatil için Ege’nin en popüler adreslerinden biri olan Çeşme’yi seçti. Arkadaşlarıyla denize giren ve bol bol sohbet eden Memiç, tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

Denizde eğlenceli anlar

Gizem Memiç, denizde arkadaşlarıyla yüzerek zaman geçirdi. Sıcakkanlı ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken eski kraliçe, samimi halleriyle beğeni topladı.

Güneşin tadını çıkardı

Deniz keyfinin ardından şezlonguna geçen Gizem Memiç, güneşlenerek tatiline devam etti. Fit görüntüsüyle göz kamaştıran Memiç, yaz sezonunun enerjisini doyasıya yaşadı.