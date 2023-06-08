Gizem Karaca'nın tekne tatili

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, son olarak "Özür Dilerim" filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Filmin çekimlerinin ardından eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte rotayı popüler tatil bölgesi Bodrum'a çevirdi. Tatilin keyfini doyasıya çıkaran çift, Gökova açıklarında demirledikleri lüks bir teknede görüntülendi.

Bodrum'un güzellikleriyle bütünleşen manzarada güneşin tadını çıkaran Gizem Karaca, denizin serin sularında keyifli anlar yaşadı. Teknenin ön kısmında arkadaşlarıyla sohbet edip güneşlenen ünlü oyuncu, bikinisiyle şıklığını konuşturdu. Ege'nin sakin sularına kendini bırakan Karaca, yüzme deneyiminin yanı sıra sörf yapma fırsatını da değerlendirdi.

Gizem Karaca'nın cesur sörf performansı görenleri büyüledi. Kendine özgü stiliyle dikkat çeken oyuncu, sörf tahtasının üzerindeki denge yeteneğiyle hayranlık uyandırdı. Sörf yaparken bile enerjik ve neşeli tavırlarını koruyan Karaca, yan teknede bulunan köpeğini de sörf tahtasına alarak ona eşlik etti.

Misafirlik süresinin sonunda köpeğini kendi teknesine gönderen Gizem Karaca, denizdeki keyifli dakikalarını dostlarıyla paylaştı. Sörf tahtası üzerinde arkadaşıyla şakalaşan ünlü oyuncu, objektiflere neşeli anlarıyla yansıdı. Bodrum tatilinde enerjisini ve mutluluğunu hiç kaybetmeyen Karaca, hayranlarının beğenisini kazandı.

Gizem Karaca'nın Bodrum tatili, hem dinlenme hem de eğlence dolu anlarla dolu geçti. Güzel oyuncunun tatil rotasını seçtiği Bodrum, doğal güzellikleri ve deniz sporları için ideal bir destinasyon olmaya devam ediyor. Karaca'nın enerjisi ve neşesi, tatilin keyfini en üst düzeyde yaşadığını gösteriyor. Hayranları, ünlü oyuncunun tatil maceralarını takip etmekten ve yeni projelerini merak etmekten keyif alıyor.