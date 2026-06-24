Gizem Karaca’nın Esprili Notu Viral Oldu! Yorum Yağdı

Gizem Karaca sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti. Esprili notu ve kızı Yaz’la yaptığı eğlenceli anlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Gizem Karaca’nın Esprili Notu Viral Oldu! Yorum Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2026 19:56

Gizem Karaca yine sosyal medyada takipçilerini gülümsetmeyi başardı. Bu kez paylaştığı eğlenceli not ve fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun samimi ve doğal tavırları hızla gündem oldu.

Paylaşımın altına yazdığı esprili cümle ise en çok konuşulan detaylardan biri oldu: “Sen bana yapışık olmak isterken iyiydi ama…” Bu ifade takipçileri arasında hem merak uyandırdı hem esprili bir hava yarattı. Paylaşımın altı kısa sürede yorumlarla doldu.

Anne Olmanın Keyfini Yaşıyor

Gizem Karaca 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Çift 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz’ın dünyaya gelmesiyle birlikte ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. O günden beri Karaca’nın hayatının büyük kısmı kızıyla geçiyor.

Sosyal medya paylaşımlarında da bunu net şekilde görmek mümkün. Hem anne olmanın verdiği mutluluğu hem günlük hayatın küçük ama tatlı anlarını takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Bu da onu takip edenlerle arasında daha sıcak bir bağ oluşmasını sağlıyor.

Kızı Yaz’la Eğlenceli Anlar

Son paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay ise kızı Yaz ile yaptığı küçük eğlenceli anlar oldu. İkiliye ait görüntülerde aynı tişörtü paylaşmaları da takipçilerin gözünden kaçmadı. Bu küçük detay bile sosyal medyada sevimli yorumlara neden oldu.

Gizem Karaca’nın bu doğal halleri özellikle anne takipçileri tarafından oldukça samimi bulunuyor. Çünkü paylaşımlarında gösterişten uzak, günlük hayatın içinden kareler yer alıyor. Bu da onu daha ulaşılabilir ve gerçek kılıyor.

Sosyal Medyada Samimi Tarzı Seviliyor

Karaca sadece oyunculuğuyla değil sosyal medyadaki doğal tavırlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Daha önce de kızıyla yaptığı eğlenceli “karadut makyajı” paylaşımı büyük ilgi görmüştü. Yüzlerine karadut sürerek yaptıkları bu eğlenceli an takipçileri tarafından çok sayıda yorum almıştı.

Bu tür içerikler, onun sosyal medya hesabını takip edenler için adeta küçük bir günlük gibi. Abartıdan uzak, samimi ve eğlenceli paylaşımlar Gizem Karaca’yı magazin dünyasında farklı bir yere koyuyor.

Doğallığıyla Dikkat Çekiyor

Genel olarak bakıldığında Gizem Karaca’nın en çok dikkat çeken yönü doğallığı. Ne anne olma sürecini abartılı bir şekilde sunuyor ne de özel hayatını tamamen gizliyor. Tam ortada, dengeli ve samimi bir şekilde takipçileriyle paylaşmayı tercih ediyor.

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