Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.

Anne olduktan sonra ekranlara ara verip vaktinin tamamını kızıyla geçiren Gizem Karaca, hayranlarını sevindiren bir paylaşıma imza attı. Güzel oyuncu, eşi Kemal Ekmekçi ve minik kızı Leyla Yaz ile birlikte verdikleri sıcak aile karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

İzmir’de Sessiz ve Huzurlu Bir Hayat

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdikten sonra İstanbul'un kaosundan uzaklaşarak İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, aradığı huzuru ailesinde buldu. Haziran ayında anne olan 32 yaşındaki oyuncu, yeni hayatına dair kareleri "mutlu aile tablosu" notuyla paylaştı.

Leyla Yaz 6 Aylık Oldu!

Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi çifti, büyük bir heyecanla bekledikleri kızları Leyla Yaz’a 26 Haziran 2025 tarihinde kavuşmuştu. Doğumdan bu yana bebeğinin yüzünü göstermekten kaçınan ancak mutluluğunu her fırsatta dile getiren Karaca'nın, anneliği çok sevdiği her halinden belli oluyor.

"Anneliği Çok Sevdi"

Güzel Köylü dizisindeki başarısıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncunun Instagram üzerinden yaptığı bu son paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı. Takipçileri, Karaca'nın annelik sonrası değişen enerjisine ve aile saadetine övgüler yağdırdı.