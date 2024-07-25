“Gelin Takımı”ndan ilk tanıtım geldi



Dört Yakın Arkadaşın Eğlenceli Serüveni



Eğlenceli ve duygusal anları bir araya getiren “Gelin Takımı” mizah dolu sahneleri ve etkileyici hikayesiyle hem güldürecek hem de düşündürecek.



“Gelin Takımı” filminin konusu ise;



Hepsi birbirinden farklı karakterlere sahip 4 arkadaş, Ayça, Selin, Berrin ve Deniz, Berrin'in düğünü için bir araya gelirler. Düğünden önce arkadaşı Berrin'e bekarlığa veda partisi organize etmeye karar veren Ayça, düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz isimli iki yakışıklının da aralarına katılmasıyla, unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan bu eğlenceli kadınlar, beklenmeyen ihanetler, hesaplaşmalar ve yanlış anlaşılmaların ortasında adım adım düğün gününe yaklaşırken kendilerini beklemedikleri bir maceranın içinde bulurlar.



“GELİN TAKIMI” 18 Ekim'de vizyonda.