“Gelin Takımı”ndan ilk tanıtım geldi

Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını, Doğacan Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı ,oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Doğan Bayraktar, Ali Yoğurtçuoğlu ve Mehmet Günsür ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun olduğu “Gelin Takımı” nın tanıtımı renkli ve eğlenceli sahneleriyle ilgi çekti.  

“Gelin Takımı”ndan ilk tanıtım geldi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 25-07-2024 12:07


Dört Yakın Arkadaşın Eğlenceli Serüveni

Eğlenceli ve duygusal anları bir araya getiren “Gelin Takımı” mizah dolu sahneleri ve etkileyici hikayesiyle hem güldürecek hem de düşündürecek.


“Gelin Takımı” filminin  konusu ise;

Hepsi birbirinden farklı karakterlere sahip 4 arkadaş, Ayça, Selin, Berrin ve Deniz, Berrin'in düğünü için bir araya gelirler. Düğünden önce arkadaşı Berrin'e bekarlığa veda partisi organize etmeye karar veren Ayça, düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz isimli iki yakışıklının da aralarına katılmasıyla, unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan bu eğlenceli kadınlar, beklenmeyen ihanetler, hesaplaşmalar ve yanlış anlaşılmaların ortasında adım adım düğün gününe yaklaşırken kendilerini beklemedikleri bir maceranın içinde bulurlar.

“GELİN TAKIMI” 18 Ekim'de vizyonda.