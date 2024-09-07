Gelin Takımı filminden kahkaha dolu fragman

Yılın en eğlenceli filmi Gelin Takımı’nın fragmanı yayınlandı. 18 Ekim’de vizyona girecek olan film, bu sonbaharda eğlenceyi sinemaya taşıyacak.

Gelin Takımı filminden kahkaha dolu fragman
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 07-09-2024 17:19

Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya’nın 4 yakın arkadaşı canlandırdığı Gelin Takımı filminin fragmanı yayınlandı. Her saniyesiyle kahkaha tufanı yaşatan fragman, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük beğeni topladı. 18 Ekim’de vizyona girecek olan Gelin Takımı, güçlü oyuncu kadrosu, eğlenceli senaryosu, müzikleriyle izleyiciyi renkli bir dünyaya yolculuğa çıkarıyor.

 

SİNEMAYA ‘KIZ NEŞESİ’ GELİYOR

Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu bulunuyor. Aşk, dostluk, ilişkilere dair söyleyeceklerini, yüksek bir tempodaki hikayesi, güçlü esprileriyle anlatan film oyuncularının arasındaki uyum ve enerjiyle de dikkati çekiyor. 4 yakın arkadaşın ‘neşesi’ ve maceraları fragmanda bile izleyenleri kahkahaya boğuyor.

 

FRAGMANDA MÜZİK SÜRPRİZİ

Filmin de ana müziğini oluşturan Derya Uluğ’un seslendirdiği ‘Yabani’ şarkısıyla başlayan fragmanda ayrıca Alizade’nin ‘Anormal’ şarkısı da sürpriz bir şekilde yer alıyor.

Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği film, 18 Ekim'de vizyonda olacak.

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