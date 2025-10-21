Geçmişe Götürdü! Liseli Bergüzar Korel Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Yıllar Öncesine Yolculuk

Ekranların sevilen oyuncularından Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımıyla takipçilerini adeta geçmişe götürdü. Üç çocuk annesi ünlü oyuncu, lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak büyük beğeni topladı.

Lise Döneminden Gülümseten Kare

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve içten paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Korel, gençlik yıllarına ait bir kareyi Instagram’da yayınladı. Fotoğrafta, lise dönemine ait sade ama samimi bir gülümsemesiyle dikkat çeken Bergüzar Korel, “liseli Bergüzar” etiketiyle nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Korel’in değişmeyen yüz hatları ve doğal güzelliği takipçileri tarafından kısa sürede fark edildi. Pek çok hayranı, “Hiç değişmemişsin”, “Zaman sana uğramamış” ve “Aynı gülümseme, aynı enerji” yorumlarında bulundu.

İngiltere Günlerinden Paylaşımlar Sürüyor

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, üç çocuk annesi olduktan sonra bir süre Türkiye’den uzak yaşamayı tercih etmişti. Çift, çocuklarının eğitimi için İngiltere’ye taşınmış, bir süredir burada yaşamlarını sürdürüyordu.

Oyuncu, İngiltere’deki sade yaşamından sık sık paylaşımlar yaparak sevenleriyle bağını koparmıyor. Lise yıllarına ait bu son paylaşımı ise, hayranlarını hem şaşırttı hem duygulandırdı.

Hayranlarından Yorum Yağmuru

Bergüzar Korel’in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Binlerce beğeni alan kareye, “Lisede bile star ışıltısı varmış”, “O gülüş hiç değişmemiş” gibi yorumlar geldi.

Doğallığı ve samimiyetiyle öne çıkan Korel, her paylaşımıyla takipçilerine nostalji ve sıcaklık dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.