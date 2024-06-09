Gamze Özçelik ve Reshad Strik evlendi!

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, 42 yaşındaki ünlü oyuncu Reshad Strik ile dünyaevine girdi. 41 yaşındaki Gamze Özçelik ve Avustralya'nın Canberra şehrinde doğan Reshad Strik, sade bir törenle nikâh masasına oturdu.

Reshad Strik, Türk televizyon izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim. Birçok Türk yapımı dizide rol alan Strik, özellikle "Ailenin Yeni Üyesi" adlı belgeselle de büyük beğeni toplamıştı.

Bu evlilik, Gamze Özçelik’in Uğur Pektaş ile olan evliliğinin ardından ikinci evliliği. Reshad Strik ise daha önce Sabina Pitić ile evliydi. Çiftin mutluluğu, sevenleri tarafından sosyal medyada da büyük ilgi gördü.