Gamze Erçel ve Ailesinin Aşk Dolu Tatili: "Karnı Belirginleşti, Doğuma Gün Sayıyor!"

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. İkinci bebeğine hamile olan Erçel'in karnı dikkat çekti.

Gamze Erçel ve Ailesinin Aşk Dolu Tatili:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 09:59

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in lifestyle tarzı, çabasız şıklığı ve dijital dünyadaki neşeli paylaşımlarıyla en az kardeşi kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olan ablası Gamze Erçel şimdilerde hayatının en heyecanlı ve duru dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda hayranlarına müjdeli haberi vererek ikinci kez anne olacağını duyuran güzel fenomen, ailesiyle birlikte yaz sezonunun gözde adresi Bodrum'da objektiflere takıldı.

Eşi Caner Yıldırım ve dünyalar tatlısı kızları Mavi ile birlikte mavi tura çıkan Erçel belirginleşen hamilelik karnıyla plajın tüm odağı haline geldi.

Karnı İyice Belirginleşti: Mavi Abla Olmaya Hazırlanıyor!

Bodrum'un serin sularında kızı Mavi ile çabasız bir uyum içinde yüzen Gamze Erçel hamileliğin kendisine kattığı muazzam ışıltıyla göz kamaştırdı. İkinci bebeğini kucağına almak için adeta gün sayan ünlü ismin iyice büyüyen ve belirginleşen karnı gözlerden kaçmadı. İlk göz ağrısı Mavi ile denizin içinde uzun süre vakit geçiren ve oyunlar oynayan Erçel'in neşeli halleri plaj sakinleri tarafından da ilgiyle izlendi.

Eşinden Romantik Markaj: Şezlongda Aşk Tazelediler

Deniz keyfinin ilerleyen dakikalarında Caner Yıldırım da eşi ve kızına suda eşlik etti. Üç kişilik çekirdek ailelerinin neşeli ve sevgi dolu anları, Bodrum koylarında adeta görsel bir şölene dönüştü. Sudan çıktıktan sonra kızları Mavi'yi oyun alanına yolcu eden çift şezlonglarında baş başa kaldı.

İkinci bebek heyecanını derinden yaşayan Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, Bodrum güneşinin altında şezlonglarında romantik anlar yaşayarak aşk tazeledi. Yıldırım'ın hamile eşine olan ilgili ve şefkatli tavırları kameralara saniye saniye yansıdı.

Günün ilerleyen saatlerinde kızıyla birlikte plaj alanından ayrılan Gamze Erçel'in bu hamilelik kareleri internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram ve X (Twitter) olmak üzere tüm magazin sayfalarında bir anda çalkantı yarattı. Takipçilerinden binlerce tebrik ve beğeni mesajı alan ünlü güzelin fotoğraflarının altına; "Hamilelik bir kadına ancak bu kadar çabasız ve asil yakışabilir" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdı.

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