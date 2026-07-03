Fahriye Evcen Yeni Kareleriyle Instagram'ı Salladı: 13 Milyon Takipçiden Beğeni Yağmuru!

Burak Özçivit ile evli olan ve uzun süredir ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen 13 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerle beğeni topladı.

Fahriye Evcen Yeni Kareleriyle Instagram'ı Salladı: 13 Milyon Takipçiden Beğeni Yağmuru!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 09:15

Fahriye Evcen uzun süredir setlerden uzak kalıp zamanını ailesine ayırsa da dijital dünyadaki tahtını kimseye kaptırmıyor! Meslektaşı Burak Özçivit'le parmakla gösterilen mutlu evliliği ve örnek aile yaşantısıyla magazin dünyasının her daim radarında olan güzel oyuncu şahsi sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Yeni projelere set arkasında bir süre ara veren ancak lifestyle paylaşımlarıyla gündemi belirleyen Evcen’in duru tarzı, takipçileri tarafından kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Çalıkuşu Setinden Mutlu Bir Yuva: Karan Artık 6 Yaşında!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin aşkı hatırlanacağı üzere 2013 yılında efsaneleşen Çalıkuşu dizisinin setinde başlamış ve bu büyük bağ 2017 yılında rüya gibi bir düğünle evliliğe dönüşmüştü. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran popüler çift 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı Ocak 2023'te ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına alarak anne-baba olma mutluluğunu katlamıştı.

Magazin kulislerinin en gözde çiftinin ilk göz ağrısı olan Karan geçtiğimiz haftalarda 6. yaş gününü kutlamıştı. Aile bağları ve çocuklarıyla geçirdikleri eğlenceli anlarla sık sık takdir toplayan ikiliden Fahriye Evcen, annelik molasını çabasız bir zarafete dönüştürerek sosyal medyada estetik rüzgarları estirmeye devam ediyor.

13 Milyon Takipçili Hesapta Rekor Etkileşim!

Instagram'da tam 13 milyon takipçisi bulunan rafine hesabından yeni bir fotoğraf serisi yayınlayan Fahriye Evcen doğal güzelliği ve abartıdan uzak şıklığıyla bir kez daha göz kamaştırdı. Kombini ve zamansız güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun bu kareleri dakikalar içinde internet dünyasında büyük bir çalkantı yarattı.

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