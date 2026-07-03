Gonca Vuslateri Yeni Sezon Öncesi Gümbet'te Enerji Depoluyor: "Eşine Krem Masajı Yaptı, Tavla Oynadı!"

Gonca Vuslateri yeni sezonda yer alacağı iddialı projelerin öncesinde ailesiyle birlikte yorgunluk atmak üzere rotasını Bodrum'a çevirdi. Eşi Levent Yaşar ve dünyalar tatlısı kızları Asya Mone ile birlikte Bodrum Gümbet'te bir plajda objektiflere yansıyan ünlü oyuncu neşeli ve huzurlu aile yaşantısıyla tüm bakışları üzerine topladı.

2024 yılının mart ayında sessiz sedasız evlendiği Levent Yaşar ile mutlu evliliğini bir ay sonra kucağına aldığı kızı Asya Mone ile taçlandıran Vuslateri, anneliğin tadını Bodrum güneşinin altında çıkarıyor.

Deniz Yerine Şezlong Keyfi: Eşine Romantik Jest!

Gümbet'in popüler plajında gün boyu ailesiyle vakit geçiren Gonca Vuslateri'nin Ege'nin serin sularına girmek yerine şezlongunda kalmayı ve çabasız bir dinlenmeyi tercih etmesi dikkat çekti. Plaj şıklığı ve cool tarzıyla göz kamaştıran ünlü oyuncu bir ara şezlongundan kalkarak eşi Levent Yaşar'ın sırtına güneş kremi sürdü.

Bodrum Gümbet sahillerinde eşine güneş kremiyle masaj yapan Gonca Vuslateri'nin o aşk dolu şefkatli anları kameralara saniye saniye yansıdı. Krem seansının ardından plaj keyfine eğlence katan çift, baş başa kıyasıya bir tavla turnuvasına tutuştu. İkilinin neşeli atışmaları ve rekabet dolu halleri plajdakilerin de ilgi odağı oldu.

Bakıcı Desteğiyle Rahat Tatil

Tatilde kızları Asya Mone'nin bakıcısının da ünlü aileye eşlik ettiği görüldü. Bakıcısının yardımı sayesinde eşiyle baş başa vakit geçirme şansı bulan Gonca Vuslateri şezlong keyfiyle adeta ruhunu dinlendirdi.

Güzel oyuncunun Bodrum plajından yansıyan bu samimi ve sıcak aile albümü internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram olmak üzere tüm magazin sayfalarında bir anda çalkantı yarattı. Yakın zamanda Ömür Usta dizisiyle NOW ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanan başarılı oyuncunun fotoğraflarının altına hayranları; "Harika bir aile oldular, Asya bebekle mutlu yıllar" şeklinde binlerce övgü dolu yorum bıraktı.