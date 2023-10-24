Galatasaray Bayern Münih ilk 11 maç kadrosu: Mauro Icardi oynayacak mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Icardi'nin sakatlık durumu belirsizliğini korurken, Ziyech'in kadroda olması bekleniyor. Maçın başlama saati 19.45 ve İtalyan hakem Davide Massa tarafından yönetilecek. Galatasaray Bayern Münih ilk 11'ler ve takımların son durumları haberimizde.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında Almanya'nın köklü takımı Bayern Münih'le karşılaşacak. İki dev takımın karşılaşacağı bu önemli maçı tüm futbol severler ekran başında izleyecek. Rams Park'ta gerçekleşecek olan bu müsabaka saat 19.45'te start alacak.

Galatasaray Bayern Münih Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, Kaan, Kerem, Zaha, Tete, Barış

Bayern Münih: Uriech, Davis, Min-Jae, De Ligt, Laimer, Kimmich, Musiala, Muller, Sane, Coman, Kane

Maçın Hakemi: Davide Massa

Maçın hakemi olarak İtalyan profesyonel Davide Massa seçildi. Massa, kariyerinde birçok önemli maçta düdük çalmış olup, bu maçın da başarılı bir şekilde yönetilmesi için görevlendirildi.

Galatasaray'ın Grup Performansı

Galatasaray, gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'la berabere kaldı. Ancak İngiliz ekibi Manchester United'a karşı gösterdiği performansla 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte Galatasaray, grupta 4 puanla ikinci sıradaki yerini aldı.

Bayern Münih'in Grup Performansı

Bayern Münih, grubun ilk maçında Manchester United'ı 4-3 mağlup etti ve ikinci maçta da Kopenhag'ı 2-1'lik skorla geçti. Bu sonuçlarla Alman temsilcisi, grupta 6 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Galatasaray'da Sakatlık Haberleri

Mauro Icardi'nin sakatlığı, Galatasaray cephesinde en çok konuşulan konulardan biri. Icardi'nin maçta forma giyip giymeyeceği, maç saatinde verilecek olan kararla belli olacak. Öte yandan, Ziyech'in kadroya dönüş yapabileceği belirtiliyor.

Bayern Münih'te Sakatlık Durumu

Bayern Münih'te sakatlık nedeniyle birkaç futbolcu bu önemli maçta yer alamayacak. Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka, sakatlık nedeniyle kadroda bulunmuyor. Manuel Neuer'in de kadroda olmadığı belirtildi.

İki Takımın Karşılaşma Geçmişi

Bayern Münih, Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Alman temsilcisi, geçmişte Galatasaray ile 2 kez, Beşiktaş ile de 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sadece bir kez berabere kalan Bayern, diğer maçlarda galip gelmeyi başardı.