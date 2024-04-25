Furkan Andıç ve Buse Meral’i buluşturan 'Cadı' filminin galası yapıldı

Dün gece, Maximum Uniq Hall'da gerçekleşen galada, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından esinlenerek Erman Bostan tarafından senaryolaştırılan ve yönetmenliğini üstlendiği "Cadı" filminin gösterimi yapıldı. Furkan Andıç ve Buse Meral'in başrollerini paylaştığı bu psikolojik gerilim türündeki yapım, WOW STUDIOS'un yapımcılığında izleyicilerden tam not aldı.

Furkan Andıç ve Buse Meral’i buluşturan 'Cadı' filminin galası yapıldı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 25-04-2024 13:32

26 Nisan Cuma günü vizyona girecek olan "Cadı" filmi, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından esinlenerek beyazperdeye uyarlanan bir psikolojik gerilim filmi. Dün gece gerçekleşen galada seyirciyle ilk kez buluşan film, Furkan Andıç ve Buse Meral'in başrollerini paylaştığı dikkat çekici bir yapım. Filmin uzun süredir merakla beklenen hikayesi ve tanıtımları, izleyicilerden övgüler alıyor.

Galada, filmin müziklerinin canlı olarak çalındığı bir mini konser ve dönemin ruhunu yansıtan kostümlerden oluşan özel bir defile de gerçekleşti. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde geçen filmde, genç bir dul olan Fikriye'nin Naşit Nefi Efendi tarafından zorla evlendirilmesi ve yaşadığı köşk hakkındaki Cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışması anlatılıyor. Başrollerde Furkan Andıç ve Buse Meral'in yanı sıra birçok başarılı oyuncu yer alıyor, aralarında Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Nur Sürer gibi isimler bulunuyor.

 

Filmin müziklerini ise daha önce "Adını Feriha Koydum" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde de imzası olan Ercüment Orkut, Cem Tuncer ve Sabina Khujaeva yapıyor. Psikolojik gerilimi yüksek ve sürükleyici bir hikayeye sahip olan "Cadı", 26 Nisan'dan itibaren A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

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