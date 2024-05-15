Furkan Andıç, Aybüke Pusat'ı soran muhabirlere bakın ne yanıt verdi?

Oyuncu Furkan Andıç ve meslektaşı Aybüke Pusat, yaklaşık dört yıldır bir ilişki yaşıyor. Ancak medyada çıkan haberlere göre, ünlü çift arasında "kıskançlık krizi" ve "ilişkilerinin sıkıntılı olduğu" şeklinde iddialar ortaya atıldı. Furkan Andıç, bir ödül töreninde bu konuyla ilgili sorularla karşılaştı.

Furkan Andıç, Aybüke Pusat'ı soran muhabirlere bakın ne yanıt verdi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2024 15:19

Oyuncu Furkan Andıç ve meslektaşı Aybüke Pusat, yaklaşık dört yıldır devam eden ilişkileri hakkında medyada "kıskançlık krizi" ve "aralarının açıldığı" şeklinde haberler çıkmıştı. Ancak Andıç, katıldığı ödül töreninde bu konuya ilişkin sorulara, özel hayatıyla ilgili çok fazla konuşmayı sevmediğini ve bu konuda bir şey söylemeyeceğini belirterek yanıt verdi.

Ayrıca, medyanın bu konuda yapılan yorum ve eleştirilerine şaşırdığını ve bu tür karmaşık durumlardan uzak durmayı tercih ettiğini ifade etti. Özel hayatının gündemde olmasını istemediğini ve basın mensuplarından bu konuda saygılı olmalarını beklediğini vurguladı.

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