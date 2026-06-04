Fransa’da Sinem Kobal Rüzgarı Esiyor!

Sinem Kobal bu aralar Fransa’dan yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü diyebiliriz. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve uzun zamandır ekranlardan biraz uzak duran Kobal bu kez tarzıyla konuşuldu.

Fransa’dan Gelen Pozlar Çok Konuşuldu

Kobal Fransa seyahati sırasında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılınca herkesin dikkatini çekti. Özellikle şıklığı ve kombin tercihleri takipçilerinin en çok yorum yaptığı detay oldu.

Tribünde bir tenis maçını izlerken görüntülenen oyuncu hem doğal haliyle hem zarif tarzıyla beğeni topladı. “Fransız kadınları gibi olmuş” yorumları bile yapıldı diyebiliriz.

Tarzı Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Beyaz eteği toplu saçları ve sade ama şık ceketiyle oldukça zarif bir görünüm sergileyen Kobal sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı. Birçok kişi onun bu “sade şıklığını” çok beğendi.

Kısacası paylaştığı video sadece bir seyahat anısı olmaktan çıktı adeta bir stil paylaşımına dönüştü ve magazin gündeminde üst sıralara yerleşti.

Aşkları da Uzun Zamandır Konuşuluyor

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yıllardır örnek çift olarak gösteriliyor. İkili zaman zaman aşk hikâyeleriyle de gündeme geliyor. Hatta birbirlerini ilk gördükleri anlarla ilgili yaptıkları açıklamalar bile sık sık konuşuluyor. Kobal ilk görüşte etkilendiğini söylerken Kenan İmirzalıoğlu ise bu aşkın biraz daha zamanla oluştuğunu anlatmıştı.

Çift ilişkilerinin ilk dönemlerinde gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti. Bir süre “arkadaşız” açıklamasıyla gündeme gelseler de daha sonra Londra tatilinde yakalanmalarıyla aşkları ortaya çıkmıştı.

Mutlulukları Göz Dolduruyor

Bugün ise Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, iki çocuklarıyla birlikte oldukça sakin ve mutlu bir aile hayatı sürdürüyor. Lalin ve Leyla isimli kızlarıyla birlikte gözlerden uzak ama huzurlu bir yaşam tercih ediyorlar.

Kısacası Kobal Fransa’daki şıklığıyla bir kez daha gündem olurken hem tarzı hem özel hayatındaki mutlulukla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.