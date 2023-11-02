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Frankfurt’ta Altın Elmalar sahiplerini bekliyor!

2 Haziran - 7  Haziran 2024  tarihleri arasında Frankfurt’ta  gerçekleşecek olan 24. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali için geri sayım başladı.

Frankfurt’ta Altın Elmalar sahiplerini bekliyor!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 02-11-2023 12:35

Türk Sineması  için Avrupa’da  buluşma noktalarından biri olan Frankfurt Türk Filmleri Festivali her yıl daha da ileriye girerek sinemamızın büyümesine destek veriyor.

07 Haziran 2024 tarihinde  sahiplerine verilecek Altın Elmalar için  Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı    ‘2000 yılından beri festivalin  başkanı olduğunu gelecek yılki yarışma başvurularının 20 Ekim 2023  tarihinde FilmFreeWay üzerinden başladığını bu başvuruların 01 Aralık 2023 tarihine kadar  devam edeceğini belirtti’.

Türkiye Koordinatörlüğünü Serap Gedik’in Festival Danışmanlığını ise  Caner Ural ve Mahiye Sabuncuoğlu’nun yaptığı  festivalin yarışma kategorileri Uzun Metraj Film Yarışması, Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması, Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Yarışması’ndan  oluşuyor.

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