Frankfurt’ta Altın Elmalar sahiplerini bekliyor!

Türk Sineması için Avrupa’da buluşma noktalarından biri olan Frankfurt Türk Filmleri Festivali her yıl daha da ileriye girerek sinemamızın büyümesine destek veriyor.

07 Haziran 2024 tarihinde sahiplerine verilecek Altın Elmalar için Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı ‘2000 yılından beri festivalin başkanı olduğunu gelecek yılki yarışma başvurularının 20 Ekim 2023 tarihinde FilmFreeWay üzerinden başladığını bu başvuruların 01 Aralık 2023 tarihine kadar devam edeceğini belirtti’.

Türkiye Koordinatörlüğünü Serap Gedik’in Festival Danışmanlığını ise Caner Ural ve Mahiye Sabuncuoğlu’nun yaptığı festivalin yarışma kategorileri Uzun Metraj Film Yarışması, Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması, Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Yarışması’ndan oluşuyor.