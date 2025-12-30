Floransa’da Aşk Yeniden! Danla Bilic Eski Sevgilisine Mi Döndü?

Danla Bilic ve Doğan Alemdar barıştı mı? Ünlü fenomen Danla Bilic'in eski sevgilisi Doğan Alemdar ile Floransa'da yeni yıl tatili yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Floransa’da Aşk Yeniden! Danla Bilic Eski Sevgilisine Mi Döndü?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2025 14:05

Son haftalarda adı adli soruşturmalarla anılan ünlü fenomen Danla Bilic, özel hayatındaki sürpriz bir gelişmeyle magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre Bilic, yaklaşık 1,5 yıl önce ayrıldığı kaleci sevgilisi Doğan Alemdar ile aşkına bir şans daha verdi.

Yeni Yıl Tatili Floransa’da

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ve serbest bırakılan Danla Bilic, stres atmak için rotayı İtalya’ya çevirdi. Sosyal medyada yayılan iddialara göre; Bilic ve kendisinden 10 yaş küçük olan eski aşkı Doğan Alemdar, yeni yılı karşılamak için Floransa'da bir araya geldi.

"Küçük Sevgili" Gündemi Yine Rövaşta

Danla Bilic’in, en yakın arkadaşı Ala Tokel'in futbolcu Bertuğ Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamasının ardından, Bertuğ'un yakın arkadaşı olan 21 yaşındaki Doğan Alemdar ile olan ilişkisi çok konuşulmuştu. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle olumsuz yorumlarına maruz kalan ünlü fenomenin, eski aşkıyla barıltığı iddiası "Aşk küllerinden doğdu" yorumlarını beraberinde getirdi.

 

