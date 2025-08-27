Fit haliyle dikkat çekti! 38 yaşındaki Sinem Kobal’dan yeni Instagram paylaşımı

Sinem Kobal, Instagram’da paylaştığı yeni pozlarıyla fit görüntüsüyle dikkat çekti. 38 yaşındaki oyuncuya kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Fit haliyle dikkat çekti! 38 yaşındaki Sinem Kobal’dan yeni Instagram paylaşımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2025 11:03

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi. Fit ve formda görüntüsüyle dikkat çeken Kobal’ın pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mutlu aile hayatı

2016 yılında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, mutlu aile hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Çift, 2020’de kızları Lalin’i, 2022’de ise Leyla’yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İki çocuk annesi olan Kobal, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Boşanma iddialarına yanıt

Magazin kulislerinde kısa süre önce çiftin boşanacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bu söylentileri hızla yalanladı. Birlikteliklerini güçlendiren açıklamalarıyla dikkat çeken çift, evliliklerinde mutlu olduklarını net bir şekilde ortaya koydu.

Sosyal medyada büyük ilgi

Dadı” ve “Selena” dizileriyle geniş kitlelere ulaşan Kobal, geçtiğimiz günlerde 38. yaşını kutladı. 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan güzel oyuncu, fit görüntüsüyle hayranlarından tam not aldı. Kobal’ın son paylaşımına kısa sürede binlerce yorum gelirken, birçok hayranı formda haline övgüler yağdırdı.

Benzer Haberler
Demet Özdemir’in paylaşımı Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandırdı Demet Özdemir’in paylaşımı Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandırdı
Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: “Çok üzgünüm” Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: “Çok üzgünüm”
“Taşacak Bu Deniz” Dizisinin Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’den İlk Kareler “Taşacak Bu Deniz” Dizisinin Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’den İlk Kareler
Bülent Şakrak Yeni Yaşını Genç Aşkı ile Kutladı Bülent Şakrak Yeni Yaşını Genç Aşkı ile Kutladı
Hayal Köseoğlu: Hayal Köseoğlu: "Erken Oldu, Hepimiz Kahrolduk"
Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci Ayrıldı mı? Takip Krizi! Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci Ayrıldı mı? Takip Krizi!
ÇOK OKUNANLAR
Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”
  • 23-08-2025 14:14

Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”

Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi
  • 28-08-2025 10:53

Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi
  • 26-08-2025 16:07

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada
  • 23-08-2025 17:31

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada

Ece Sükan’dan Gün Batımında Bikinili Pozlar
  • 25-08-2025 11:42

Ece Sükan’dan Gün Batımında Bikinili Pozlar