Fit haliyle dikkat çekti! 38 yaşındaki Sinem Kobal’dan yeni Instagram paylaşımı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi. Fit ve formda görüntüsüyle dikkat çeken Kobal’ın pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mutlu aile hayatı

2016 yılında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, mutlu aile hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Çift, 2020’de kızları Lalin’i, 2022’de ise Leyla’yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İki çocuk annesi olan Kobal, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Boşanma iddialarına yanıt

Magazin kulislerinde kısa süre önce çiftin boşanacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bu söylentileri hızla yalanladı. Birlikteliklerini güçlendiren açıklamalarıyla dikkat çeken çift, evliliklerinde mutlu olduklarını net bir şekilde ortaya koydu.

Sosyal medyada büyük ilgi

“Dadı” ve “Selena” dizileriyle geniş kitlelere ulaşan Kobal, geçtiğimiz günlerde 38. yaşını kutladı. 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan güzel oyuncu, fit görüntüsüyle hayranlarından tam not aldı. Kobal’ın son paylaşımına kısa sürede binlerce yorum gelirken, birçok hayranı formda haline övgüler yağdırdı.