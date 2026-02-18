Firdevs Yöreoğlu’ndan Bihter’ine Tam Destek: "Kızım Benim O!"

Nebahat Çehre Beren Saat'in şarkısı CapitaliZoo hakkında ne dedi? Usta oyuncu Nebahat Çehre'nin eski rol arkadaşına verdiği destek ve sosyal medyadaki yankıları haberimizde...

Firdevs Yöreoğlu’ndan Bihter’ine Tam Destek:
Yayın Tarihi : 18-02-2026 10:39

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Firdevs Yöreoğlu" karakteriyle efsaneleşen usta oyuncu Nebahat Çehre, eski rol arkadaşı Beren Saat’in müzik dünyasına adım attığı ilk şarkısı "CapitaliZoo" hakkında sessizliğini bozdu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre, Saat’in yeni kariyer yolculuğuna sahip çıktı.

"Çok Erken Yorumlar Yapıldı"

Beren Saat’in İngilizce teklisi ve klibindeki dans koreografisi sosyal medyayı ikiye bölmüş, kimileri modern bulurken kimileri eleştiri yağmuruna tutmuştu. Nebahat Çehre, bu olumsuz yorumlar için "yanlış" değerlendirmesinde bulunarak şunları söyledi:

"Dinlemez miyim? Kızım benim o! Çok erken yorumlar dinledim. O tabii yanlıştı. Kulağa zaman içinde alışacak."

"Şarkısı Bence Çok Sevilecek"

Şarkının tarzı ve dili nedeniyle bir alışma sürecine ihtiyaç olduğunu vurgulayan usta sanatçı, Beren Saat’in başarısından şüphe duymadığını belirtti:

"Türkçe olmayan bir şarkı. Bence çok sevilecek sonra. Yani biraz dinlemek lazım."

Bihter ve Firdevs Dostluğu Baki

Yıllar geçse de Aşk-ı Memnu setinde kurulan bağın kopmadığını gösteren bu açıklama, dizinin hayranlarını da duygulandırdı. Çehre'nin, Saat'ten bahsederken hala "Kızım" hitabını kullanması, sosyal medyada "Firdevs Hanım her zamanki gibi kızını koruyor" yorumlarına neden oldu.

