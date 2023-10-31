Feyyaz Şerifoğlu'nun Ağlayan Gelin'de partneri kim olacak?

Feyyaz Şerifoğlu, TRT1'in heyecanla beklenen dizilerinden biri olan "Ağlayan Gelin" ile anlaşma sağladı. Dizinin yönetmenliğini Yıldız Aşanboğa üstlenirken, oyuncu seçmeleri halen devam ediyor. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yazdığı dizide, Feyyaz Şerifoğlu ikiz kardeşler Ersin ve Yasin'i canlandıracak.

Dizinin başrol kadın oyuncusu için ise Ayça Ayşin Turan'a teklif gönderildi. Daha önce "Kader Bağları" dizisinde başrol oynayan Turan, "Ağlayan Gelin"le anlaşırsa doğulu bir genç kız olan "Yeşil" karakterini canlandıracak. Yeşil, ailesi tarafından zorla evlendirildiği gece hayatının değişeceği bir hikayeyi anlatacak.