Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol Çiftinden Kızları Defne Yaz İle İlk Kare!

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol Şerifoğlu kızları Defne Yaz ile ilk kez poz verdi. Ünlü çiftin mutlu aile fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol Çiftinden Kızları Defne Yaz İle İlk Kare!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 15:34

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Muhtemel Aşk'ın başarılı başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu ve ekranların sevilen haber spikeri Merve Dinçkol Şerifoğlu anne-baba olmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren ve bir süredir ilk bebek heyecanı yaşayan ünlü çift 27 Temmuz'da kucaklarına aldıkları kızları Defne Yaz ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçti.

Mutlu Aile Tablosuna Beğeni Ve Tebrik Yağdı

Kızlarına Defne Yaz adını veren ünlü çift ilk bebekleriyle birlikte çekildikleri ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede magazin gündemine oturan ve gülücük saçan mutlu aile tablosu çiftin hayranları ve yakın dostları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları minik Defne Yaz için binlerce tebrik ve sağlık dileği mesajı paylaştı.

Dizideki Karakterle İsim Benzerliği: Tatlı Bir Tesadüf

Hamilelik süreci boyunca bebeklerinin ismini sır gibi saklayan ve doğuma kadar açıklamayan ünlü çiftin seçtiği isim sosyal medyada tatlı bir detayla gündeme geldi. Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünde yer aldığı Muhtemel Aşk dizisindeki ana karakterlerden birinin adının da Defne olması oyuncunun takipçileri tarafından hoş ve anlamlı bir tesadüf olarak yorumlandı.

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