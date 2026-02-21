Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol Cephesinde Bebek Heyecanı: Cinsiyet Belli Oldu!

Geçtiğimiz yaz sezonunun en çok konuşulan düğünlerinden birine imza atan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve başarılı haber spikeri Merve Dinçkol, mutluluklarını bir bebek haberiyle taçlandırdı. Haziran ayında dünyaevine giren çiftten gelen müjdeli haber, hayranlarını sevince boğdu.

Merve Dinçkol 3 Aylık Hamile

Evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden ebeveyn olmaya hazırlanan ünlü çiftten ilk detaylar gelmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, ekranların sevilen yüzü Merve Dinçkol 3 aylık hamile. Hamileliğin ilk dönemlerini büyük bir heyecan ve gizlilikle geçiren çift, müjdeyi yakın çevreleriyle paylaştı.

Müjde: Bir Kız Bebek Geliyor!

Bebek haberinin hemen ardından en çok merak edilen konu ise cinsiyet oldu. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren ve davetlerde el ele göz göze pozlar veren Şerifoğlu ve Dinçkol çiftinin bir kız bebekleri olacağı öğrenildi.

Yaz Düğünü Bebekle Taçlandı

Haziran ayında gerçekleştirdikleri görkemli düğün töreniyle uzun süre magazin gündeminden düşmeyen ikili, şimdi de "anne-baba" olma heyecanını yaşıyor. Feyyaz Şerifoğlu’nun yoğun set temposu ve Merve Dinçkol’un başarılı habercilik kariyeri devam ederken, çiftin bebek hazırlıklarına şimdiden başladığı belirtiliyor.