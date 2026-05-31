Koray Avcı’dan Evlilik İtirafı!

Sevilen şarkıları ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Koray Avcı bayramın üçüncü gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü sanatçı hem aile özlemini hem geleceğe dair hayallerini anlattı. Avcı’nın evlilik ve çocuk sahibi olma isteğine dair sözleri kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Bayramda Ailesini Unutmadı

Bayram programı kapsamında Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Koray Avcı ilk olarak ailesiyle geçirdiği özel günlerden bahsetti. Ankara’da annesini ziyaret ettiğini söyleyen sanatçı babasının kabrine gittiğini ve manevi açıdan kendisi için önemli duraklara uğradığını ifade etti.

Ailesine olan bağlılığıyla bilinen Avcı bu ziyaretlerin kendisine huzur verdiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcının içten açıklamaları hayranlarından da büyük ilgi gördü.

“Kendi Hayatımı Kurmak İstiyorum”

Koray Avcı'nın en dikkat çeken açıklaması ise özel hayatıyla ilgili oldu. Ünlü sanatçı zaman zaman evlilik ve çocuk sahibi olmayı düşündüğünü söyledi.

“Kendi hayatımı kurup çocuğumu büyütmek istiyorum” diyen Avcı bu hayalin önünde kendi iç dünyasının durduğunu samimi bir şekilde anlattı. Sanatçı “Bir yanım hâlâ çocuk” sözleriyle hem güldürdü hem de düşündürdü.

Göcek’te Sakin Bir Hayat Kurdu

Son yıllarda şehir yaşamından uzaklaşan Koray Avcı Göcek’te kurduğu yeni düzenle sık sık gündeme geliyor. Doğayla iç içe yaşamayı tercih eden sanatçı İstanbul’un yoğun temposundan uzak bir hayat sürdürüyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Fethiye’de pazara gidip karpuz sattığını anlatan Avcı bu deneyimden büyük keyif aldığını söylemişti. Ünlü isim için bu yaşam tarzı yalnızca bir kaçış değil aynı zamanda bir tercih.

Deniz Tutkusu Hayatının Merkezinde

Koray Avcı'nın hayatındaki en önemli detaylardan biri de deniz sevgisi. Babası için aldığı yelkenlinin bugün hayatında özel bir yere sahip olduğunu anlatan sanatçı aldığı eğitimlerle kaptanlık yolunda ilerlediğini belirtiyor.

Teknesinde vakit geçiren yeni besteler üreten ve sakinliğin tadını çıkaran Avcı hayatındaki bu değişimin kendisine iyi geldiğini söylüyor.

Hayranlarını Etkileyen Samimi Sözler

Kıbrıs sahnesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Koray Avcı evlilik hayalinden çocuk özlemine doğa sevgisinden deniz tutkusuna kadar birçok konuda içten konuştu. Ünlü sanatçının “Çocuğumu büyütmek istiyorum ama önce kendimi büyütmem lazım” sözleri ise bayramın en çok konuşulan magazin açıklamalarından biri olarak öne çıktı.