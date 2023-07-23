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Festival yıldızı Aleyna

Türk Pop müziğinin en genç starı Aleyna Tilki, Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 61. Silivri Yoğurt Festivali’nde sahne aldı. 

Festival yıldızı Aleyna
Yayın Tarihi : 2023-07-23 11:44

Eski ve yeni sevilen şarkılarının yanı sıra sürpriz cover’larda söyleyen Aleyna Tilki, Silivri’de izdihama yol açtı. 30 bin kişinin katıldığı konserde Tilki, dansları, enerjisi ve güzelliği ile festivalinin yıldızıydı.

İki ay sonra yeni albüm

Konserin ilerleyen dakikalarında çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Tilki, bir taraftan stüdyoda çalıştığını, iki ay sonra yeni albümünü yayınlayacağının müjdesini sahneden dile getirdi. Yeni albümünde ağırlıklı olarak rock-pop olmak üzere rap gibi farklı tarzlardan da şarkılar söylediğini anlatan Aleyna Tilki, bu albümle kendi hayat hikayesini yazdığını ve toplumdaki insanların da benzer hikayeler yaşadığını hissettiğinden söz etti…  


Her şarkısına büyük coşkuyla eşlik eden dev seyirci korosuna teşekkür eden Aleyna Tilki, muhteşem bir konsere imza attı.

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