Ferdi Kadıoğlu Sevgilisi Sera Vrij'e Evlilik Teklifi Etti!

Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti! Romantik anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şimdi gözler düğün tarihine çevrildi!

Ferdi Kadıoğlu Sevgilisi Sera Vrij'e Evlilik Teklifi Etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2025 09:30

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e unutulmaz bir evlilik teklifi etti. Mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Kadıoğlu, romantik anlara ait fotoğrafları takipçileriyle buluşturdu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ferdi Kadıoğlu'nun evlilik teklifi anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma, futbolcu arkadaşları ve çok sayıda ünlü isim tebrik mesajları gönderdi.

Düğün Tarihi Merak Konusu

Sera Vrij'in evet cevabıyla yeni bir döneme adım atan çift, sevenlerini heyecanlandırdı. Şimdi herkes düğün tarihini merakla bekliyor.

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