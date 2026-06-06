Fatih Ürek'in Hiç Duyulmamış Kaydı Ortaya Çıktı!

Türk eğlence ve müzik dünyasının en renkli, en sevilen simalarından biri olan ve ocak ayında aramızdan ayrılarak sanat camiasını derin bir yasa boğan Fatih Ürek kalplere dokunan çok özel bir projeyle yeniden gündemde. Fatih Ürek'in yıllar önce stüdyoda seslendirdiği ancak bugüne kadar yayımlanmayan Yalnızlar Rıhtımı yorumu dinleyicilerle buluştu. Projeden elde edilecek gelirin bir köy okulunda oluşturulacak müzik odasına aktarılacağı açıklandı.

Erkin Koray Klasiğine Fatih Ürek Yorumu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatih Ürek vefatının ardından anlamlı bir projeyle yeniden gündeme geldi. Sanatçının yıllar önce stüdyoda kaydettiği ancak bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan Yalnızlar Rıhtımı yorumu müzikseverlerle buluştu. Sahne enerjisi ve neşeli şarkılarıyla tanınan usta sanatçının Erkin Koray'ın bu hüzünlü ve ölümsüz eserine getirdiği derin yorum dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor.

20 Yıllık Sır Arşivden Çıktı

Müzik dünyasında heyecan yaratan projenin ortaya çıkış hikâyesi Fatih Ürek'in 20 yıllık menajeri ve yakın dostu Mert Siliv'in arşivinde saklı kalan özel bir kayda dayanıyor. Edinilen bilgilere göre Fatih Ürek bir albüm çalışması sırasında stüdyoda bulunduğu sırada Erkin Koray'ın unutulmaz eseri Yalnızlar Rıhtımı'nı seslendirmek istedi. O gece alınan prova kaydı herhangi bir albümde yer almadı ve yıllarca arşivde kaldı. Sanatçının zamansız gidişinin ardından bu kıymetli mirası devralan dostları, onun sesini ölümsüzleştirmek için harekete geçti. Sanatçının vefatının ardından bu kayda yeniden ulaşan Mert Siliv, Ürek'in anısını yaşatmak amacıyla şarkıyı dinleyicilerle buluşturma kararı aldı.

Geliri Köy Okullarına

Bu özel çalışma sadece bir anma projesi olmakla kalmıyor aynı zamanda geleceğin müzisyenlerine de ışık tutuyor. Projeden elde edilecek gelir ise Fatih Ürek adına yaptırılacak bir köy okulu müzik odasına aktarılacak. Projenin mimarı Mert Siliv bu anlamlı çalışmanın arkasındaki motivasyonu şu sözlerle özetledi:

"Bu şarkı artık sadece Fatih'in sesi değil hiç tanımadığı çocukların gelecekteki melodisi olacak. Ne kadar çok dinlenirse bir köy okulunda yaptırmayı planladığımız Fatih Ürek Müzik Odası da o kadar hızlı hayata geçecek."

Fatih Ürek'in hayattayken de çocuklara ve eğitime olan duyarlılığı biliniyordu. Sanatçının adını ve anısını bir köy okulunda çocukların enstrüman sesleriyle yaşatacak olan bu anlamlı proje müzik platformlarında şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı.