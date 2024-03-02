Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü: "Gıybetsiz olmaz"

Sık sık estetik müdahaleleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Fatih Ürek, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile konuşulmaya devam ediyor.

57 yaşındaki şarkıcı, 519 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından bir arkadaşıyla çekilmiş bir pozunu yayınladı. Ancak, Ürek'in kullandığı filtre takipçilerini şaşırttı. Filtrenin abartılı kullanımıyla ortaya çıkan görüntü, sosyal medyada alay konusu oldu.







"GIYBETSİZ OLMAZ"

Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına arkadaşıyla geçirdiği bir anın kutlamasını yaparken, espri yapmayı da ihmal etmedi. Ürek, "Benim tatlı arkadaşım Elif'imizin doğum günü gecesi. Tabii ki gıybetsiz olmaz. İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun." notunu düştü.

Paylaşımın ardından takipçileri, Ürek'in filtre kullanımı ve estetik müdahaleleri hakkında farklı yorumlar yaparken, sosyal medyada filtre tartışmaları da yeniden alevlendi.

Fatih Ürek'in sosyal medya hesaplarından gelecek gelişmeler merakla bekleniyor.