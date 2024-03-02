Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü: "Gıybetsiz olmaz"

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, sık sık photoshop kullanmayı tercih ediyor ancak bu sefer fazla abarttı. Son paylaştığı fotoğrafı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-03-2024 10:15

Sık sık estetik müdahaleleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Fatih Ürek, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile konuşulmaya devam ediyor.

57 yaşındaki şarkıcı, 519 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından bir arkadaşıyla çekilmiş bir pozunu yayınladı. Ancak, Ürek'in kullandığı filtre takipçilerini şaşırttı. Filtrenin abartılı kullanımıyla ortaya çıkan görüntü, sosyal medyada alay konusu oldu.



"GIYBETSİZ OLMAZ"

Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına arkadaşıyla geçirdiği bir anın kutlamasını yaparken, espri yapmayı da ihmal etmedi. Ürek, "Benim tatlı arkadaşım Elif'imizin doğum günü gecesi. Tabii ki gıybetsiz olmaz. İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun." notunu düştü.

Paylaşımın ardından takipçileri, Ürek'in filtre kullanımı ve estetik müdahaleleri hakkında farklı yorumlar yaparken, sosyal medyada filtre tartışmaları da yeniden alevlendi.

Fatih Ürek'in sosyal medya hesaplarından gelecek gelişmeler merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Beklenen Açıklama Yapıldı! Emekli Maaşlarına 16100 TL Ödeme Başlıyor! Beklenen Açıklama Yapıldı! Emekli Maaşlarına 16100 TL Ödeme Başlıyor!
4-5-6 Mart Tarihlerinde TC Vatandaşlarına 20000 TL Ödeme! TBMM Onayından Geçen Yeni Karar! 4-5-6 Mart Tarihlerinde TC Vatandaşlarına 20000 TL Ödeme! TBMM Onayından Geçen Yeni Karar!
Cumhurbaşkanı Sabah Açıkladı! 3-4-5-6-7 Mart Emekliye Ödeme! 20000 TL Ödemeler Hesaplarda Olacak Cumhurbaşkanı Sabah Açıkladı! 3-4-5-6-7 Mart Emekliye Ödeme! 20000 TL Ödemeler Hesaplarda Olacak
Kaan Taşaner'in gergin hallerinin nedeni belli oldu! Kaan Taşaner'in gergin hallerinin nedeni belli oldu!
Alişan'dan duygulandıran paylaşım: Alişan'dan duygulandıran paylaşım: "Bizde kutlama biteli 2,5 yıl oldu"
15 MİLYON 111 BİN Emekli İçin Ödeme Haberi, Pazartesi Günü Cumhurbaşkanlığı Onayı İle 7000 TL Ödeme! 15 MİLYON 111 BİN Emekli İçin Ödeme Haberi, Pazartesi Günü Cumhurbaşkanlığı Onayı İle 7000 TL Ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Ünal'ı Ahmet Mümtaz Taylan oldu
  • 29-02-2024 12:23

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Ünal'ı Ahmet Mümtaz Taylan oldu

Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü:
  • 02-03-2024 10:15

Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü: "Gıybetsiz olmaz"

Gaddar'a 'Leyla' geliyor! İşte kadroya katılacak o sürpriz isim
  • 27-02-2024 13:00

Gaddar'a 'Leyla' geliyor! İşte kadroya katılacak o sürpriz isim

Hande Erçel göğüs dekolteli mini elbisesiyle büyüledi!
  • 29-02-2024 13:33

Hande Erçel göğüs dekolteli mini elbisesiyle büyüledi!

Hazal Kaya,
  • 29-02-2024 13:42

Hazal Kaya, "Mecnun'unuzu buldunuz mu?" sorusuna bakın nasıl yanıt verdi?