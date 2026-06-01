Yılmaz Erdoğan Sosyal Medyayı Salladı

Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan uzun süredir yaşamını Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sürdürüyor. Şehir hayatından uzaklaşan sanatçı çiftlik düzeniyle dikkat çeken bir yaşam tercih ediyor. İstanbul temposunu geride bıraktıktan sonra üretim odaklı bir düzene geçti.

Erdoğan’ın bu tercihi yalnızca yaşam tarzı değişikliği olarak kalmadı. Aynı zamanda yeni projelerinin de merkezine Köyceğiz’i yerleştirdi.

Pazar Alışverişi Sosyal Medyaya Yansıdı

Yılmaz Erdoğan Köyceğiz pazarına çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Domates, biber ve sarımsak gibi yerel ürünleri tercih eden sanatçı pazar esnafıyla da sohbet etti.

Paylaşılan karelerde Erdoğan’ın oldukça sakin ve doğal bir atmosferde olduğu görüldü. Bölge halkı ile kurduğu iletişim dikkat çekti. Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

“Köyceğiz’de Pazar” Notu Dikkat Çekti

Usta sanatçı paylaşımlarına “Köyceğiz’de pazar” notunu ekledi. Bu ifade, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Hayranları sanatçının şehirden uzak yaşamına olumlu yorumlar yaptı. Erdoğan pazar sırasında bazı hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi. Bu anlar bölgedeki samimi atmosferi daha da görünür hale getirdi.

Köyceğiz’de Kurulan Yeni Düzen

Yılmaz Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Köyceğiz’i tercih etme nedenini detaylandırmıştı. İstanbul’daki yoğun yaşamdan uzaklaşma isteği bu kararın temelini oluşturdu. Çiftlik hayatını bir üretim alanına dönüştüren Erdoğan burada yalnızca yaşamıyor, aynı zamanda projeler de üretiyor. Tarım faaliyetleri ve film çekimleri aynı alan içinde yürütülüyor.

Sinema ve Çiftlik Aynı Çatıda

Erdoğan’ın Köyceğiz’de kurduğu çiftlik daha önce birçok projeye ev sahipliği yaptı. Film platosuna dönüşen bu alanda farklı yapımlar hayata geçirildi.

Sanatçı üretim sürecini şehirden bağımsız şekilde sürdürdüğünü ifade ediyor. Köyceğiz’deki bu düzen hem yaşam hem sanat üretimi açısından yeni bir model olarak öne çıkıyor.